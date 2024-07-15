Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський присвоїв звання Героя України сімом воїнам – посмертно

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Зеленський присвоїв звання Героя України сімом воїнам – посмертно
Указом №459/2024 глава держави удостоїв звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Янголя Леоніда Михайловича – сержанта (посмертно)
фото з відкритих джерел

Указом №463/2024 глава держави удостоїв звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» ЛІ Сергія Георгійовича – полковника (посмертно)

Президент Володимир Зеленський 15 липня підписав укази про присвоєння звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка» сімом воїнам, посмертно. Відповідні укази глави Української держави оприлюднені на сайті Президента України.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Долматову Іллі Олександровичу – старшому солдату (посмертно) – вказується в указі №458/2024.

Також указом №459/2024 глава держави удостоїв звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Янголя Леоніда Михайловича – сержанта (посмертно).

Указом №460/2024 – Циханюка Олексія Руслановича – солдата (посмертно).

Указом №461/2024 – Собченка Артема Юрійовича – молодшого сержанта (посмертно).

Указом №462/2024 – Рубана Олега Олексійовича – молодшого сержанта (посмертно).

Указом №463/2024 – ЛІ Сергія Георгійовича – полковника (посмертно).

Указом №464/2024 – Костюченка Сергія Петровича – старшого сержанта (посмертно).

Нагадаємо, 12 травня президент України Володимир Зеленський вніс зміни до Статуту звання Герой України, згідно з яким попередньо подання про присвоєння найвищого державного звання розглядатиме експертна група при Комісії державних нагород та геральдики. Про це йдеться на сайті президента.

Раніше повідомлялося, що Наталія Тарабалка – мати загиблого пілота Степана Тарабалки, якого нарекли «Привидом Києва», – долучилася до Корпусу військових капеланів. Про це вона розповіла у Facebook. Раніше Наталія Тарабалка започаткувала оздоровчий центр «Тепло крилатої душі».

До слова, Державне управління справами 14 березня уклало прямі договори з Банкнотно-монетним двором Нацбанку на виготовлення 62390 штук державних нагород. Їхня загальна вартість склала 145,63 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на дані ProZorro. Найбільше закуплено відзнак президента «За оборону України» (військові) – 34,4 тис. штук. Ціна однієї склала 759,48 грн.

Читайте також: Чому не всі герої отримають звання Героя України
Теги: Герой України звання героя Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський загадав про безпекові угоди та анонсував у межах саміту узгодження документа щодо України
Зеленський назвав ключові питання засідання Ради Україна-НАТО
11 липня, 21:49
Під час саміту НАТО наступного тижня буде підписана ще одна безпекова угода
Зеленський анонсував сильну безпекову угоду на саміті НАТО
4 липня, 23:20
Такер Карлсон висловив сподівання, що інтерв'ю із Зеленським відбудеться незабаром
Американський пропагандист Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським
4 липня, 00:44
Окупанти вдарили ракетами по Дніпру
Зеленський відреагував на удар окупантів по Дніпру
3 липня, 14:06
Зеленський пообіцяв, що Україна долучиться до зусиль Угорщини у просуванні спільних європейських цінностей
Зеленський привітав Угорщину з початком головування в Раді ЄС
1 липня, 14:53
Наріман Джелял – український кримськотатарський політик, викладач, політолог та журналіст. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, керівник інформаційно-аналітичного підрозділу
Україна повернула з полону заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу
28 червня, 22:14
Україна продовжує працювати над розширенням глобальної підтримки формули миру
Гаяна приєдналася до комюніке інавгураційного Саміту миру
25 червня, 18:19
Зеленський розповів, що Україна готується до нового результату у відносинах із Євросоюзом
Зеленський пояснив, що необхідно Україні для захисту міст від російського терору
23 червня, 21:00
Володимир Зеленський подякував Камалі Гарріс за участь у саміті та дуже важливу допомогу
Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США: про що говорили
15 червня, 19:15

Політика

Після скандалу із хабарем нардепа Задорожнього виключили з партії «Слуга народу»
Після скандалу із хабарем нардепа Задорожнього виключили з партії «Слуга народу»
Зеленський присвоїв звання Героя України сімом воїнам – посмертно
Зеленський присвоїв звання Героя України сімом воїнам – посмертно
Зміни в Кабміні. Стали відомі плани Верховної Ради
Зміни в Кабміні. Стали відомі плани Верховної Ради
Углава не з'явився на поліграф, організований НАБУ
Углава не з'явився на поліграф, організований НАБУ
Зеленський повідомив, коли Україна може розраховувати на членство в НАТО
Зеленський повідомив, коли Україна може розраховувати на членство в НАТО
Зеленський провів перестановки у складі Ставки Верховного Головнокомандувача
Зеленський провів перестановки у складі Ставки Верховного Головнокомандувача

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
У Туреччини неочікувано з'явився конкурент, який переманює туристів
20K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
14K
Меланія Трамп опублікувала заяву стосовно замаху на чоловіка
7646
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7193
Військовозобов'язаним не потрібно проходити ВЛК при оновленні даних – Міноборони

Новини

Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
Сьогодні, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
Вчора, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
Вчора, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
13 липня, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
13 липня, 15:39

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua