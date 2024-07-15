Зеленський присвоїв звання Героя України сімом воїнам – посмертно

Указом №463/2024 глава держави удостоїв звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» ЛІ Сергія Георгійовича – полковника (посмертно)

Президент Володимир Зеленський 15 липня підписав укази про присвоєння звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка» сімом воїнам, посмертно. Відповідні укази глави Української держави оприлюднені на сайті Президента України.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Долматову Іллі Олександровичу – старшому солдату (посмертно) – вказується в указі №458/2024.

Також указом №459/2024 глава держави удостоїв звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Янголя Леоніда Михайловича – сержанта (посмертно).

Указом №460/2024 – Циханюка Олексія Руслановича – солдата (посмертно).

Указом №461/2024 – Собченка Артема Юрійовича – молодшого сержанта (посмертно).

Указом №462/2024 – Рубана Олега Олексійовича – молодшого сержанта (посмертно).

Указом №463/2024 – ЛІ Сергія Георгійовича – полковника (посмертно).

Указом №464/2024 – Костюченка Сергія Петровича – старшого сержанта (посмертно).

Нагадаємо, 12 травня президент України Володимир Зеленський вніс зміни до Статуту звання Герой України, згідно з яким попередньо подання про присвоєння найвищого державного звання розглядатиме експертна група при Комісії державних нагород та геральдики. Про це йдеться на сайті президента.

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До слова, Державне управління справами 14 березня уклало прямі договори з Банкнотно-монетним двором Нацбанку на виготовлення 62390 штук державних нагород. Їхня загальна вартість склала 145,63 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на дані ProZorro. Найбільше закуплено відзнак президента «За оборону України» (військові) – 34,4 тис. штук. Ціна однієї склала 759,48 грн.