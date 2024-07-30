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СБУ атакувала нафтобазу у РФ, «Укренерго» потішило новиною. Головне за 30 липня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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СБУ атакувала нафтобазу у РФ, «Укренерго» потішило новиною. Головне за 30 липня
Українські дрони регулярно атакують Росію
фото: Генштаб ЗСУ, Facebook

У ніч на 30 липня Служба безпеки України атакувала російську нафтобазу у Курській області. На місці влучання виникла пожежа

Кабінет міністрів України звільнив з посади голови Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслана Слободяна, Служба безпеки України атакувала російську нафтобазу у Курській області, на 31 липня пресслужба «Укренерго» анонсувала гарні новини для українців. «Главком» склав добірку новин 26 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Британська розвідка повідомила про подальші плани окупантів на Донеччині

Впродовж липня 2024 року російські сухопутні війська продовжували наступ у центральній частині Донецької області. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

«Сухопутні війська впевнено просувалися на захід, взявши під контроль кілька сіл і наблизившись до логістичного вузла Покровська», – йдеться у зведенні.

За даними британської розвідки, російські війська також просувалися на північ до міста Нью-Йорка. За місто йдуть бої між російською армією та Збройними силами України.

У ніч на 30 липня СБУ атакувала російську нафтобазу у Курській області – Генштаб

У ніч на 30 липня Служба безпеки України атакувала російську нафтобазу у Курській області. На місці влучання виникла пожежа. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.

Як зазначили у Генштабі, під удар потрапила нафтобаза «Логістичний центр №43», яка розташована у селищі Вози Курської області. «За даними розвідки, внаслідок атаки на об'єкті супротивника виникла пожежа», – уточнили військові. Удар був завданий силами та засобами СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. 

Кабмін звільнив з посади голову Держенергонагляду

Кабінет міністрів України звільнив з посади голови Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслана Слободяна. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Натомість тимчасово покладено виконання обовʼязків голови Державної інспекції енергетичного нагляду на заступника Слободяна Анатолія Замулка

Відключення світла 31 липня: «Укренерго» потішило українців

В Україні завтра, 31 липня, відключення світла за графіками не прогнозуються. Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко, також пресслужба «Укренерго».

«Завтра, 31 липня, відключення не прогнозуються», – йдеться в повідомленні.

У компанії також додали, що у разі зміни ситуації в енергосистемі щодо застосування обмежень попереджатимуть додатково.

Коваленко наголосив, що консенсенсуний прогноз щодо відключень не змінився. «Не продавайте генератори. По можливості готуйтесь. З великою ймовірністю знадобиться. Це, як страховка. Ми ж її купуємо не для того, щоб обовʼязково скористатися. А щоб була можливість скористатись в необхідний момент», – написав Коваленко. 

Порятунок унікального озера у Києві: громадськість б'є на сполох

Унікальне озеро Синє на столичному Виноградарі повністю висохло, так і не дочекавшись запланованих робіт по ревіталізації. Громадський активіст Юрій Андреєв оприлюднив свіже фото висохлого озера, по дну якого ходять люди.    

Тиждень тому Андрєєв звертав увагу міського голови Києва Віталія Кличка на, те, що його підлеглі ніяк не візьмуться за порятунок перлини житлового масиву Виноградар і міста Києва, улюбленого місця відпочинку киян.

«Висохло і вже заросло травою. Зникнуть історичні річки, висохнуть льодовикові озера, варвари зруйнують старовинні будівлі і виріжуть дерева. Лиш тоді зрозуміють люди, що самі вбили своє майбутнє», – написав активіст у соцмережі. 

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Теги: пожежа розвідка військові Україна Facebook Telegram місто Укренерго звільнення відео наступ британська розвідка відключення відключення світла

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