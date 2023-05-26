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Стало відомо про ще одну нерухомість родини Богуслаєва: розслідування

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стало відомо про ще одну нерухомість родини Богуслаєва: розслідування
Олександр Богуслаєв
фото з відкритих джерел

Син затриманого В’ячеслава Богуслаєва Олександр Богуслаєв є бенефіціаром компанії у Франції

Син підозрюваного у пособництві державі-агресору В’ячеслава Богуслаєва Олександр Богуслаєв (колишній заступник голови наглядової ради «Мотор Січі») є бенефіціаром компанії у Франції, на яку зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі, про яке досі не було відомо. Про це повідомляють журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода).

Стало відомо про ще одну нерухомість родини Богуслаєва: розслідування фото 1

Виявлено, що Олександр Богуслаєв та його бізнес-партнер Сергій Шинкаренко володіють компанією SCI Saint Petr, на яку зареєстрована нерухомість у житловому комплексі Parc Saint Paul у Валлорісі (регіон Прованс-Альпи-Лазуровий берег Франції). Ця нерухомість включає квартиру, підвал, паркомісце та гараж і оцінюється приблизно в 800 000 євро.

Раніше повідомлялось, що на фірму SCI SLAVA (бенефіціари Олександр Богуслаєв і Сергій Шинкаренко) зареєстрований будинок на бульварі Едуарда восьмого у Ніцці вартістю 1 мільйон 620 тисяч євро.

У листопаді 2022 року стало відомо, що Олександр Богуслаєв є бенефіціаром низки компаній у Франції, на які зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі. Загально ця нерухомість оцінюється в 6 мільйонів євро (це майже 250 мільйонів гривень).

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Теги: нерухомість бізнес Мотор Січ майно

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