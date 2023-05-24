Співзасновник будівельної компанії: журналісти розповіли про бізнес ексміністра Табачника

Ця компанія зареєстрована за російським законодавством в окупованому Росією Криму

Міністр освіти і науки під час президентства Віктора Януковича Дмитро Табачник, який знаходиться під підозрою Служби безпеки України у справі державної зради, від 2021 року є співзасновником будівельної компанії. Про це повідомляють журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода).

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Згідно з реєстром юридичних осіб Російської Федерації, з жовтня 2021 року Дмитро Табачник володіє 50% часткою компанії ООО Специализированный застройщик «Таврида-Центр». Компанія зареєстрована у місті Сімферополь, що знаходиться в окупованому Криму. Основний напрямок роботи компанії – «діяльність замовника-забудовника, генерального підрядника». У співпраці з Табачником виступає місцевий забудовник Володимир Аматуні, який є громадянином Росії. Звіти компанії за 2021 рік свідчать про збитки, а звіти за 2022 рік поки що не були опубліковані.

Зазначається, що це вже друга російська фірма, співзасновником якої є Дмитро Табачник. Окрім «Таврида-Центр» із 2019 року він володіє часткою у російській компанії ООО «Лиэль-ФМ» (профіль діяльності – посередництво у торгівлі).

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Згідно з даними, наданими Службою безпеки України, Дмитра Табачника підозрюють у державній зраді. Спецслужба стверджує, що Табачник співпрацює з Федеральною службою безпеки РФ та здійснював координацію своєї діяльності з нею після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, його підозрюють у причетності до організації псевдореферендумів в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

Раніше повідомлялося, що колишній міністр освіти часів Віктора Януковича Дмитро Табачник став радником гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького та приєднався до партії «Єдина Росія».

Також у лютому президент України позбавив Табачника і ще кількох політиків часів експрезидента Віктора Януковича українського громадянства.