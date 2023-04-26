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Андрій Ковальов Релігієзнавець

Торгівля на крові у Києво-Печерській Лаврі!

glavcom.ua
Купуєте у лаврі – спонсоруєте російських окупантів, спонсоруєте російські ракети, які летять у мирні українські міста
фото: Андрій Ковальов/facebook

Магазини митрополита Павла торгують російськими товарами

Раніше я писав, що у Лаврі і далі безпершкодно діє бізнес підсанкційного громадянина України Петра Лебедя, який називає себе «митрополитом Павлом», а також відомий під кримінальною кличкою – «Паша Мерседес». Діє цей бізнес у приміщеннях, які належать державі.

Це півбіди, але торгують там у державних магазинах товаром з російської федерації. Я не повірив, але один з лаврських монахів розповів, що фури Паши Мерседеса з церковними товарами і далі возять товари з росії.

Раніше щотижнево фури з російським церковним начинням їздили з фабрики російської православної церкви, яка виробляє церковне начиння у селищі Софріно, Московської області у Києво-Печерську Лавру. І їздили фури навпростець, через Брянськ, або Орел, через російсько-український кордон, через Сумщину і Чернігівщину у Київ. Зараз за словами мого співрозмовника товари завозять в об’їзд через Латвію, Литву, Польщу і тепер це виглядає, як церковне начиння з Європи.

Днями я був у Лаврі і пройшовся магазинами. Дійсно я пригадую, що був момент, що російське церковне начиння зникло з прилавків лаврських магазинів, а тепер знову софрінські товари у магазинах Паші Мерседеса. Все побачине у магазинах я пофотографував і ви теж можете це перевірити. російські товари у всіх без виключення магазинах Паші Мерседеса у Лаврі.

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Сотні країн світу запроваджують санкції проти російських бізнесів, сотні країн запроваджують санкції проти російських товарів і лише в Україні – ви легко можете купити російський товар! московський патріархат і далі торгує на крові вбитих українців. Для Паші Мерседеса, для московського патріархату не існує війни, вони не бачать тисяч загиблих українців. Вони далі заробляють на смертях українських воїнів і тисяч невинновбитих цивільних українців.

Купуєте у лаврі – спонсоруєте російських окупантів, спонсоруєте російські ракети, які летять у мирні українські міста, ви разом з московським патріархатом в Україні спонсоруєте вбивство українців!

Чому цього вперто не помічають українські спецслужби?

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Теги: церква санкції бізнес Московська церква в Україні вбивство кордон Києво-Печерська лавра лавра

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Андрій Ковальов

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