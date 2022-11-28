Син Богуслаєва володіє елітною нерухомістю у Франції: розслідування

Майно, знайдене у Франції, зареєстроване на низку французьких компаній, бенефіціаром яких є Олександр Богуслаєв

Син затриманого В’ячеслава Богуслаєва Олександр Богуслаєв (колишній заступник голови наглядової ради «Мотор Січі») є бенефіціаром низки компаній у Франції, на які зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі, ринковою вартістю близько €6 млн євро (це майже 250 млн грн). Про це йдеться у спільному розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода) та проєкту Scanner Project.

Олександр Богуслаєв, зокрема, володіє фірмою Sci de la promenade des anglais. На цю фірму записана квартира і підвальне приміщення у Ніцці на Англійській набережній вартістю €850 тис.

Ще одна компанія Sci belle epoque, підконтрольна Богуслаєву, володіє двома апартаментами на 588 та 622 кв. м на бульварі Гюго у Ніцці. Вартість цієї нерухомості на момент купівлі – €1 мільйон 320 тис.

В елітному житловому комплексі в муніципалітеті Вільнев-Лубе на захід від Ніцци компанія Богуслаєва-молодшого Sci des anges володіє ще двома квартирами сумарною вартістю €800 тис.

На іншу французьку компанію Sci slava, якою Олександр Богуслаєв володіє разом із бізнес-партнером Сергієм Шинкаренком, зареєстрований будинок на бульварі Едуарда восьмого у Ніцці. Вартість маєтка – €1 мільйон 620 тис.

Загальна ж вартість знайденої «Схемами» нерухомості, відповідно до офіційних документів, на момент купівлі складала €4 млн 590 тис. (2010-2011 роки). Якщо врахувати, що вартість нерухомості у Франції за 10 років офіційно зросла приблизно на 30%, вийде €5,9 млн.

Нагадаємо, 23 жовтня Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства. Їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

СБУ наклала арешт на все майно президента АТ «Мотор Січ». У рамках розслідування кримінальної справи про колабораційну діяльність Богуслаєва вилучено культурні цінності, старовинні прикраси та колекційні автомобілі.

В'ячеслав Богуслаєв – президент АТ «Мотор Січ» – одного з найбільших у Європі підприємств із виробництва авіадвигунів. До продажу контрольного пакета акцій китайській компанії Skyrizon, замороженого судом, був найбільшим акціонером підприємства.

Читайте також: Деолігархізація за законами воєнного часу