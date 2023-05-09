НАЗК внесло виробника китайських автівок до переліку міжнародних спонсорів війни
Причиною внесення компанії до списку стало небажання виходити з російського ринку
Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло велику китайську приватну автомобілебудівну компанію Great Wall Motor до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
Наголошується, що причиною стало небажання компанії виходити з російського ринку та плани з подальшого розширення бізнесу у РФ.
«Після повномасштабного російського військового вторгнення в Україну багато міжнародних компаній вирішили залишити російський ринок, натомість Great Wall Motor заявляє, що не має найближчих планів виходу з Росії та розглядає довгострокову перспективу своїх інвестицій у цей ринок в розмірі понад ¥3 мільярди ($472 млн)», – йдеться у повідомленні.
Станом на 2023 рік для Great Wall Росія є найбільшим ринком збуту за межами Китаю. Минулого року на РФ припало близько 30% доходів Great Wall за кордоном.
Так, у 2019 році було введено в експлуатацію перший закордонний завод компанії із повноцінного виробництва автомобілів у російському місті Тула.
Зараз же у РФ діють 115 дилерських центрів Great Wall Motor.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення ухвалено через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в Росії та фактичне визнання так званих Донецької та Луганської «народних республік».
Раніше НАЗК внесло італійську компанію Buzzi Unicem до переліку міжнародних «спонсорів війни». Причиною такого рішення називається відмова компанії піти з російського ринку.
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