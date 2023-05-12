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Хто з російських олігархів має власність в Україні? Експерти склали реєстр

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Хто з російських олігархів має власність в Україні? Експерти склали реєстр
фото з відкритих джерел

У реєстрі зібрані відомості про 53 російських олігархів зі списку Forbes 2021 року

Експертна організація StateWatch і аналітична система YouControl представили реєстр російських олігархів, які мають активи в Україні. Про це повідомляє «Укрінформ».

У реєстрі зібрані відомості про 53 російських олігархів зі списку Forbes 2021 року, які володіють 112 компаніями в Україні.

«Поміж таких фігурантів, як Фрідман і Дерипаска, є кількадесят маловідомих українцям осіб, котрі мають широкі мережі бізнесу на наших теренах. У їхній власності є й готелі, і торговельні мережі, і ТРЦ, й надровидобувні компанії, які можуть впливати на політику цілих регіонів та окремих галузей енергетики», – зазначив голова StateWatch Гліб Канєвський.

За його словами, номінальна вартість корпоративних прав цих компаній – 6 млрд грн. Скільки насправді коштує цей бізнес, підрахувати неможливо.

«Але тут питання більше не в економіці, а в національній безпеці. ... Завдання – викорінити російський бізнес з України у принципі, щоб він надалі не мав жодного впливу ані на політичні процеси, ані на інформаційну, ні на культурну політику держави, ні на інші сфери життя, які, на нашу думку, були просто просякнуті впливом кремля через російських олігархів та бізнесменів в Україні», – наголосив голова StateWatch.

Нагадаємо, російські олігархи вимагають зняття санкцій з олігархів Фрідмана та Дерипаски. Питання їхнього виходу з-під санкцій цілком ймовірне, про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці Національного агентства запобігання корупції Агія Загребельська. Проте те, що олігархи для цього мають зробити, вже має вирішити український уряд.

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Теги: олігархи росія бізнес

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