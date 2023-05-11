Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Прайс-кепи на ринку електроенергії заважають розвитку розподіленої генерації – «Укртепло»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Прайс-кепи на ринку електроенергії заважають розвитку розподіленої генерації – «Укртепло»
Іван Надєїн
фото з відкритих джерел

Для стимулювання розподіленої генерації потрібно створити всі умови вільного ринку

Сильна зарегульованість енергоринку та відсутність на ньому стимулюючих механізмів викривляє ринок електроенергії. Про це заявив Іван Надєїн, власник групи компаній «Укртепло», яка є одним з найбільших виробників тепла в Україні.

За його словами, зараз немає економічної доцільності у продажу електроенергії, яка була вироблена розподіленою газовою генерацією.

«Газ – дорогий, а ціна на ринку електроенергії – достатньо низька. Треба сказати відверто, на сьогодні ринку електроенергії фактично не існує. Прайс-кепами (ціновими обмеженнями на ринку електроенергії – ред.) він фактично дуже викривлений і занадто зарегульований, а також немає ніяких стимулюючих механізмів», – сказав він.

Надєїн наголосив, що для стимулювання розподіленої генерації потрібно створити всі умови вільного ринку і дати можливість, наприклад, продавати дорого «піки» (блочні заявки на постачання електроенергії в години пікового споживання – ред.), як це є в Європі.

«Тоді – це бізнес, за таких умов, компанії побудують декілька гігават таких потужностей і державі нічого не треба вкладати», – додав він.

Також, за його словами, можна створити стимул на зразок «зеленого» тарифу. Тоді держава буде доплачувати за кожен кіловат енергії, яку вона вважає, що їй потрібно додатково отримати в балансі. «Але у кожного з цих випадків мають бути справедливі компенсатори для дійсно вразливих споживачів серед населення», – підсумував Надєїн.

Нагадаємо, раніше гендиректор «Центренерго» Володимир Єгоров заявляв, що для проходження наступної зими необхідно послабити цінові обмеження на ринку електроенергії.

Теги: бізнес ринок держава Центренерго населення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські фахівці готові проектувати та будувати мережі, а також підключатимуть споживачів
Українська компанія в Польщі оголосила про вихід на європейський ринок інжинірингових послуг
20 квiтня, 12:28
Ціна на газ для побутових сподживачів й надалі складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).
Тарифи на газ для населення не підніматимуть ще на рік – Нафтогаз
30 квiтня, 00:53
Правоохоронці затримали провідника під час перевезення чергового «клієнта» на пункті пропуску на Львівщині
Працівник «Укрзалізниці» вигадав незвичний спосіб, як вивозити ухилянтів за кордон (фото)
18 квiтня, 12:41
У Харкові є влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури, рятувальники приборкують масштабну пожежу
Ворог влучив у цивільну інфраструктуру на Харківщині: виникла масштабна пожежа
22 квiтня, 23:18
МЗС Франції відреагувало на заяву китайського посла
Франція закликає Китай пояснити скандальну заяву свого посла
23 квiтня, 14:51
Британська розвідка повідомила, навіщо Москва прискорює русифікацію окупованих регіонів України
Британська розвідка повідомила, навіщо Москва прискорює русифікацію окупованих регіонів України
24 квiтня, 09:31
ЄС виділить гроші для армій двох країн
ЄС дасть гроші арміям двох сусідніх з Україною країн
5 травня, 09:06
ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до РФ
ПАРЄ визнала геноцид українців, Житомирщина заборонила Московську церкву. Головне за 27 квітня
27 квiтня, 21:30
Олігарх вважає, що він став жертвою перерозподілу бізнесів, який  зараз відбувається в Україні
Арешт активів Новинського: олігарх знайшов виправдання
5 травня, 18:35

Економіка

Прайс-кепи на ринку електроенергії заважають розвитку розподіленої генерації – «Укртепло»
Прайс-кепи на ринку електроенергії заважають розвитку розподіленої генерації – «Укртепло»
До держбюджету надійшли 10 млн грн від управління «трубою Медведчука»
До держбюджету надійшли 10 млн грн від управління «трубою Медведчука»
Інфляція в Україні різко сповільнилася
Інфляція в Україні різко сповільнилася
Неможливість продажу газу видобувними компаніями несе прямі втрати економіці і бюджету – Макогон
Неможливість продажу газу видобувними компаніями несе прямі втрати економіці і бюджету – Макогон
Шмигаль анонсував зміни у правилах оборонних закупівель
Шмигаль анонсував зміни у правилах оборонних закупівель
Нацбанк вводить нові вимоги до онлайн-оплат: що зміниться
Нацбанк вводить нові вимоги до онлайн-оплат: що зміниться

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
З’явилися знімки авіабази, де РФ тримає бомбардувальники для атак на Україну
13K
Резиденція митрополита Онуфрія в Чернівцях: що цікавого побачили журналісти (фото)
9895
Влада Ірландії вигадала, як мотивувати українських біженців повертатись додому
4945
Командувач Сухопутних військ повідомив хороші новини з Бахмута
4204
У Мілані прогримів потужний вибух. Правоохоронці проводять евакуацію людей (фото, відео)
3839
«Це межує з божевіллям»: Кремль відреагував на рішення Польщі перейменувати Калінінград

Новини

Протести в Тбілісі, масована ракетна атака в Ізраїлі, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 07:31
ЗСУ знищили два ворожих артилерійських підрозділи – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Заморозки зникнуть і запанує дощова погода: чого очікувати найближчими вихідними
Сьогодні, 06:14
Німеччина схвалила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 04:05
Реалізовуємо програми поточного відновлення нашої країни – звернення Зеленського
Вчора, 23:05
Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови
Вчора, 14:48

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту