Прайс-кепи на ринку електроенергії заважають розвитку розподіленої генерації – «Укртепло»

Для стимулювання розподіленої генерації потрібно створити всі умови вільного ринку

Сильна зарегульованість енергоринку та відсутність на ньому стимулюючих механізмів викривляє ринок електроенергії. Про це заявив Іван Надєїн, власник групи компаній «Укртепло», яка є одним з найбільших виробників тепла в Україні.

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За його словами, зараз немає економічної доцільності у продажу електроенергії, яка була вироблена розподіленою газовою генерацією.

«Газ – дорогий, а ціна на ринку електроенергії – достатньо низька. Треба сказати відверто, на сьогодні ринку електроенергії фактично не існує. Прайс-кепами (ціновими обмеженнями на ринку електроенергії – ред.) він фактично дуже викривлений і занадто зарегульований, а також немає ніяких стимулюючих механізмів», – сказав він.

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Надєїн наголосив, що для стимулювання розподіленої генерації потрібно створити всі умови вільного ринку і дати можливість, наприклад, продавати дорого «піки» (блочні заявки на постачання електроенергії в години пікового споживання – ред.), як це є в Європі.

«Тоді – це бізнес, за таких умов, компанії побудують декілька гігават таких потужностей і державі нічого не треба вкладати», – додав він.

Також, за його словами, можна створити стимул на зразок «зеленого» тарифу. Тоді держава буде доплачувати за кожен кіловат енергії, яку вона вважає, що їй потрібно додатково отримати в балансі. «Але у кожного з цих випадків мають бути справедливі компенсатори для дійсно вразливих споживачів серед населення», – підсумував Надєїн.

Нагадаємо, раніше гендиректор «Центренерго» Володимир Єгоров заявляв, що для проходження наступної зими необхідно послабити цінові обмеження на ринку електроенергії.