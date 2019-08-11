Стоп фейк: Супрун заявила, що ні вона, ні МОЗ не рекламують жодних ліків



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Супрун зазначила, що отримала чимало повідомлень про те, що люди купили або були готові купити «диво-препарат»

У соцмережі поширилася інформація про те, що очільник МОЗ рекламує ліки від гіпертонії

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун спростувала фейк, що шириться мережею, стосовно реклами «диво-препарату» для лікування гіпертонії, нібито розробленого українськими науковцями

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Супрун зазначила, що отримала чимало повідомлень про те, що люди купили або були готові купити «диво-препарат». «Це новий фейк, що шириться мережею", - йдеться у дописі.

Як запевняє Супрун, «ані я особисто, ані Міністерство охорони здоров’я ніколи не рекламували та не будемо рекламувати жодні ліки».

Авторка наголошує, що держава не встановлює ціни на ліки законодавчо — вони формуються з урахуванням багатьох факторів. «В Україні працює вільний ринок. МОЗ України впливає на формування цін за допомогою, наприклад, програми «Доступні ліки» — там дійсно не можна брати участь у програмі, якщо ціни вище певної встановленої межі. Але участь у програмі для виробників ліків добровільна», - зазначила очільниця МОЗ.

Крім того, Супрун заявила, що в Україні не існує жодних законних онлайн-аптек, також не можна законно замовити ліки телефоном та отримати їх поштою.

За її словами, сайт, на якому пропонують купити ці ліки, має логотип МОЗ України, але при цьому це односторінковий сайт, рубрики якого не працюють — вони всі фейкові. «Сайт російськомовний — це також має змусити сумніватися, адже всі сайти державних установ — лише україномовні», - наголосила Супрун.

«В Україні можна продавати лише ті ліки, які пройшли спеціальну перевірку та мають державну реєстрацію. Цей препарат, звісно, реєстрації, не має», - йдеться в дописі.

Супрун звернулася до людей, які впевненіше почуваються в мережі: «Прошу допомогти своїм батькам, бабусям та дідусям — ви можете пояснити їм, чому не варто довіряти такій рекламі та де дійсно можна отримати ліки безоплатно. На жаль, людей старшого віку, які лише нещодавно почали користуватися комп’ютерами, смартфонами та заходити в мережу, набагато легше обдурити».

При цьому в.о. міністра дала коротку інструкцію:

Радитися щодо ліків зі своїм сімейним лікарем.

Пацієнти з астмою, серцево-судинним захворюваннями та цукровим діабетом можуть отримати препарати безоплатно або з невеликою доплатою у рамках програми «Доступні ліки».

Перевірити препарати, які закуповуються за кошти платників податків, і які пацієнти можуть отримати в лікарні, можна на сайті МОЗ.

Вона також закликала пацієнтів не купувати ліки онлайн та не замовляти поштою

«Якщо бачите рекламу «ліки, рекомендовані МОЗ України» — це фейк. Це — шахрайська реклама. На неї необхідно поскаржитися — за численні скарги її можуть видалити, а рекламодавця заблокувати. Можете також надсилати нам на сторінку посилання або скріни такої реклами — будемо разом вживати заходів», - звернулася Супрун.

Вона також застерегла, що, в разі виявлення ймовірного фальсифікату чи неякісного лікарського засобу, необхідно повідомити в Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Виявити серії ліків, заборонені для продажу, допоможе додаток «Ліки контроль».

«Будьте уважні та перевіряйте інформацію. Пам’ятайте, що найкращий порадник щодо здоров’я — ваш сімейний лікар», - наголосила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.