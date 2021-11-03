Євген Кошовий провів екскурсію своєю розкішною квартирою у Києві (фото, відео)

Актор показав, в яких апартаментах він проживає із сім'єю

Зірка «Квартал 95» Євген Кошовий вперше показав свою розкішну квартиру у Києві, де живе з дружиною Ксенією та двома доньками – Варварою та Серафимою. Провести екскурсію апартаментами артист вирішив у програмі ЖВЛ.

Простора трикімнатна квартира у новому районі Києва виконана у світлих тонах. Зокрема, у зіркових апартаментах облаштована велика кухня-вітальня з сучасною технікою, а також стильним дизайном. Саме тут зіркове сімейство проводить більшу частину свого часу.

За словами Кошового, вранці у квартирі панує тотальний хаос, оскільки Ксенія повинна зібрати доньок, зібратися сама і вийти вчасно з квартири у справах. А ось ввечері у будинку тиша і злагода: «Яке щастя, ми не робимо уроки вдома».

Нагадаємо, президенту Володимиру Зеленському передрекли повернення у студію «Квартал 95».

До слова, раніше повідомлялося, що чоловік головбуха «Кварталу» отримав топ-посаду у Головному управлінні розвідки. Ця посада передбачає погодження в Офісі президента.

Також на початку квітня у «Кварталі 95» розповіли, чи приймуть Зеленського після президентського терміну.