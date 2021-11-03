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    Євген Кошовий провів екскурсію своєю розкішною квартирою у Києві (фото, відео)

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    Кошовий зі своєю сім'єю проживають у новому районі Києва - Євген Кошовий провів екскурсію своєю розкішною квартирою у Києві (фото, відео)
    Кошовий зі своєю сім'єю проживають у новому районі Києва
    Фото з відкритих джерел

    Актор показав, в яких апартаментах він проживає із сім'єю

    Зірка «Квартал 95» Євген Кошовий вперше показав свою розкішну квартиру у Києві, де живе з дружиною Ксенією та двома доньками – Варварою та Серафимою. Провести екскурсію апартаментами артист вирішив у програмі ЖВЛ.

    Простора трикімнатна квартира у новому районі Києва виконана у світлих тонах. Зокрема, у зіркових апартаментах облаштована велика кухня-вітальня з сучасною технікою, а також стильним дизайном. Саме тут зіркове сімейство проводить більшу частину свого часу.

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    Євген Кошовий провів екскурсію своєю розкішною квартирою у Києві (фото, відео)
    Євген Кошовий провів екскурсію своєю розкішною квартирою у Києві (фото, відео)
    Євген Кошовий провів екскурсію своєю розкішною квартирою у Києві (фото, відео)
    Євген Кошовий провів екскурсію своєю розкішною квартирою у Києві (фото, відео)
    Євген Кошовий провів екскурсію своєю розкішною квартирою у Києві (фото, відео)
    Фото: ЖВЛ

    За словами Кошового, вранці у квартирі панує тотальний хаос, оскільки Ксенія повинна зібрати доньок, зібратися сама і вийти вчасно з квартири у справах. А ось ввечері у будинку тиша і злагода: «Яке щастя, ми не робимо уроки вдома».

    Нагадаємо, президенту Володимиру Зеленському передрекли повернення у студію «Квартал 95».

    До слова, раніше повідомлялося, що чоловік головбуха «Кварталу» отримав топ-посаду у Головному управлінні розвідки. Ця посада передбачає погодження в Офісі президента.

    Також на початку квітня у «Кварталі 95» розповіли, чи приймуть Зеленського після президентського терміну.

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    Теги: Київ нерухомість гроші Україна артист актор Квартал 95 квартира
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    Євген Кошовий провів екскурсію своєю розкішною квартирою у Києві (фото, відео)