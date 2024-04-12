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Справа Гринкевичів: суд ухвалив нове рішення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Справа Гринкевичів: суд ухвалив нове рішення
Романа Гринкевича було затримано в Одесі при спробі виїхати за кордон
фото скріншот відео

Роман Гринкевич є одним з пʼятьох підозрюваних у справі постачання одягу для ЗСУ

Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід сину львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Роману, який фігурує у справі про схеми на закупівлях Міноборони для потреб армії, – це тримання під вартою на два місяці із можливістю застави – 393 млн грн.
Про це Суспільному повідомив адвокат Гринкевича Андрій Гуджал у коментарі «Суспільному».

За словами адвоката, клопотання на продовження запобіжного подавали прокурори. Роман Гринкевич є одним з пʼятьох підозрюваних у справі постачання одягу для ЗСУ.

Нагадаємо, Роман Гринкевич став фігурантом справи свого батька – львівського підприємця Ігоря Гринкевича. Слідство встановило, що він через підставні компанії вигравав контракти на постачання одягу та їжі для української армії, але частина з них або не була виконана, або була виконана з великою затримкою чи не в повному обсязі. Загалом йдеться про понад 20 контрактів. За попередньою оцінкою слідства, державі було завдано збитків на 1 млрд гривень.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу, який фігурує у справі про схеми на закупівлях Міноборони для потреб армії.

Як повідомлялося, затримання Романа Гринкевича сталося 22 січня в Одесі о 6:50 ранку при спробі виїхати за кордон. За даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання.

Нагадаємо, 18 січня ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ. Згодом Державне бюро розслідувань пояснило, що відразу не могло його заарештувати, оскільки для цього потрібно назбирати достатньо доказів. 

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Теги: Гринкевич суд

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