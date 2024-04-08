Верховний суд Бразилії відкрив кримінальне провадження проти Маска

Маск заявив, що не виконуватиме рішення суду про обмеження, накладені на деякі акаунти X у Бразилії

У кількох своїх дописах у соціальних мережах протягом вихідних мільярдер критикував Мораєса, звинувачуючи його у зраді конституції та закликаючи до імпічменту

Суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораєс розпочав розслідування щодо ймовірного перешкоджання Ілоном Маском правосуддю на тлі конфлікту з мільярдером через його соціальну мережу X. Про це повідомляє агенція Bloomberg.

«Суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораєс відкрив розслідування щодо того, чи Маск перешкоджав правосуддю, посиливши суперечку з мільярдером через його соціальну мережу X», – йдеться у повідомленні.

У документі, оприлюдненому судом, йдеться, що мільярдер «розпочав кампанію з дезінформації» та що X зловживає економічною владою з метою «незаконного впливу на громадську думку».

Такі кроки були зроблені після того, як Ілон Маск заявив, що не виконуватиме рішення суду про обмеження, накладені на деякі акаунти X у Бразилії.

У кількох своїх дописах у соціальних мережах протягом вихідних мільярдер критикував Мораєса, звинувачуючи його у зраді конституції та закликаючи до імпічменту.

Станом на вечір неділі, 7 квітня, низка акаунтів, пов'язаних з правими бразильськими підприємцями, колишніми політиками та цифровими лідерами, залишалися заблокованими.

Окрім того, у публікації в суботу Маск повідомив, що бразильський суд погрожує заблокувати доступ до соцмережі X в усій країні.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск зробив чергову заяву про війну в Україні Цього разу бізнесмен явно натякнув, що він проти вступу України до НАТО та побоюється, що це може призвести до ядерної війни.

Це не перша скандальна заява американського бізнесмена Маска. Так, раніше Ілон Маск натякнув, що НАТО потрібно розформувати. Відповідні думки він висловив у соцмережі X (колишній Twitter), коментуючи твіт американського бізнесмена та економіста Девіда Сакса з роздумами про НАТО.