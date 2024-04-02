П’ять місяців скандалу між Фаріон та військовими. СБУ відреагувала

В ефірі мовознавиця різко відгукнулася про російськомовних військових: «Я не можу назвати їх українцями,якщо вони не говорять українською мовою»

Наразі триває досудове розслідування

Служба безпеки України очікує на результати низки експертиз щодо висловлювань і публікацій народної депутатки VII скликання Ірини Фаріон. Про це «Главкому» повідомив начальник управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Артем Дехтяренко у відповіді на запит.

«Служба безпеки України вживає необхідні заходи для забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування у зазначеному вами кримінальному провадженні», – зазначив Дехтяренко.

Йдеться про кримінальне провадження, яке було відкрито у середині листопада 2023 року, за чотирма за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками); ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю); ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер); ст.182 (порушення недоторканості приватного життя).

Також СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон.

Варто наголосити: СБУ залишила без конкретизації питання «Главкома», яке стосувалося статусу Ірини Фаріон у цьому кримінальному провадженні. Також редакція цікавилася, чи їй оголошувалася підозра. На що Артем Дехтяренко зауважив, що це – таємниця слідства, яка оприлюднюється з дозволу прокурора або слідчого. Останні такого дозволу не надали, сказано у відповіді СБУ.

Нагадаємо, що весь скандал між Іриною Фаріон та окремими військовими почався після виходу програми «Рандеву з Яніною Соколовою» 6 листопада 2023 року. У ній експарламентарка та мовознавиця наголосила, що не існує такого терміна як російськомовне населення.

«Є українці і є кацапи. І є болото. А це болото називається яничарами. Це яничари – відступники, зрадники», – зазначила Фаріон.

На запитання журналістки про те, що мовознавиця думає про російськомовних бійців полку «Азов», які героїчно тримали оборону Маріуполя, колишня депутатка зауважила, що категорично цього не приймає. «Що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні і дуже розумні, виконувати 29 статтю закону про Збройні сили України?» – обурилась Фаріон.

Фаріон уточнила, що йдеться про дисципліну в армії. «Я не можу назвати їх українцями. Якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть «рускімі». Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Якщо вони такі великі патріоти, покажіть свій патріотизм, вивчіть мову Тараса Григоровича Шевченка, який усе своє життя практично прожив за межами України, але створив з цієї української мови памʼятник нашому життю», – заявила мовознавиця.

Ірина Фаріон закликала військових припинити вигадувати причини, чому вони не розмовляють українською.

Крім цього, ексдепутатка присвятила цій темі окремий допис у своєму Telegram-каналі: «Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ – українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити».

Згодом екскомандир полку «Азов», майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів мовознавиці Ірини Фаріон на закиди щодо російської мови серед «азовців». «Ніхто тобі не давав права відкривати рота у бік бійців «Азову», Третьої штурмової чи будь-якого другого підрозділу української армії. Тому просто йди ти нах*й! P.S. Правоохоронним органам уже давно час звернути увагу на діяльність цієї кінченої п*зди, яка розколює українське суспільство за фізичними методичками», – зазначив Жорін.

Треба додати, що після мовного скандалу, Ірину Фаріон було звільнено з посади професора кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка». Суд першої інстанції вона програла і подала апеляцію.