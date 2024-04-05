Чорно-жовто-білий прапор був офіційним прапором Російської імперії з 1858 до 1896 року

Відповідне рішення ухвалив суд Кишинева

Молдова визнала екстремістським чорно-жовто-білий триколор – прапор імперської Росії. Про це повідомляє NewsMaker.

Відповідне рішення ухвалив суд Кишинева сектору Центр, розглянувши запит Генеральної прокуратури, міністерства юстиції та Служби інформації та безпеки (СІБ).

Суд схвалив клопотання влади і встановив «екстремістський характер прапора з трьома горизонтальними чорно-жовто-білими лініями».

Рішення можна оскаржити в Апеляційній палаті Кишинева протягом 30 днів.

Чорно-жовто-білий прапор був офіційним прапором Російської імперії з 1858 до 1896 року. Сьогодні він активно використовується російськими націоналістичними, монархічними та патріотичними організаціями.

Як повідомлялося, Вищий адміністративний суд Берліна скасував дозвіл демонструвати російські прапори та символи на заходах 8 та 9 травня.

До слова, Росія активно фінансує заходи підтримання серед молоді у країнах центральної Африки – Буркіна-Фасо й Малі, а віднедавна в Нігері, з популярності російського прапора та іншої атрибутики.