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Молдова визнала екстремістським російський триколор

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Молдова визнала екстремістським російський триколор
Чорно-жовто-білий прапор був офіційним прапором Російської імперії з 1858 до 1896 року
фото з відкритих джерел

Відповідне рішення ухвалив суд Кишинева

Молдова визнала екстремістським чорно-жовто-білий триколор – прапор імперської Росії. Про це повідомляє NewsMaker.

Відповідне рішення ухвалив суд Кишинева сектору Центр, розглянувши запит Генеральної прокуратури, міністерства юстиції та Служби інформації та безпеки (СІБ).

Суд схвалив клопотання влади і встановив «екстремістський характер прапора з трьома горизонтальними чорно-жовто-білими лініями».

Рішення можна оскаржити в Апеляційній палаті Кишинева протягом 30 днів.

Чорно-жовто-білий прапор був офіційним прапором Російської імперії з 1858 до 1896 року. Сьогодні він активно використовується російськими націоналістичними, монархічними та патріотичними організаціями.

Як повідомлялося, Вищий адміністративний суд Берліна скасував дозвіл демонструвати російські прапори та символи на заходах 8 та 9 травня.

До слова, Росія активно фінансує заходи підтримання серед молоді у країнах центральної Африки – Буркіна-Фасо й Малі, а віднедавна в Нігері, з популярності російського прапора та іншої атрибутики.

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Теги: прапор росія суд Молдова тероризм

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