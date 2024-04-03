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Будівельний скандал у Могилянці. Академія пішла судом проти чиновників

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Будівельний скандал у Могилянці. Академія пішла судом проти чиновників
Робочі розбирають 200-річні келії Братського монастиря на території Києво-Могилянської академії
фото: Дмитро Перов/Facebook

Могилянка вимагає скасувати наказ про позапланову перевірку реставраційних робіт Братських келій

Сьогодні, 3 квітня, адміністрація Києво-Могилянської академії подала позов до Київського окружного адміністративного суду. Про це повідомив очільник академії Сергій Квіт громадській ініціативі «Голка».

Могилянка вимагає скасувати наказ про позапланову перевірку реставраційних робіт Державною інспекціє архітектури та містобудування на Братських келіях.

«Ми також вимагаємо визнати протиправним накладання штрафу у розмірі 90 тис. грн, про яке раніше повідомляло Міністерство відновлення», – наголошує Квіт.

Будівельний скандал у Могилянці. Академія пішла судом проти чиновників фото 1

Нагадаємо, у 1993 році був підписаний договір оренди, за яким Києво-Могилянська Академія взяла на себе низку зобов’язань щодо утримання цієї комунальної власності в належному стані.

Але де-факто президентський указ щодо передачі цих приміщень з’явився лише у 2008 році. До цього часу тут була Київська клінічна лікарня № 15. І ось у якому вигляді Академія отримала приміщення.

Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, коли обстежувала приміщенні, класифікувала те, що виявила як «Надзвичайна ситуація техногенного характеру» місцевого рівня «Надзвичайна унаслідок руйнування будівлі чи споруди нежитлової призначеності».

Раніше повідомлялося, що замовник об'єкта будівництва – Келій Братського монастиря, – Національний університет «Києво-Могилянська академія» отримав штраф від Державної інспекції архітектури та містобудування України. Зазначається, що у приміщенні Державної інспекції архітектури та містобудування України в присутності представників НУ «Києво-Могилянська академія» була розглянута справа про правопорушення у сфері містобудівної діяльності. Йдеться про перевірку об’єкта будівництва – Келій Братського монастиря на території Національного університету «Києво-Могилянська академія». В межах перевірки інспектори вивчають дозвільні та супровідні документи, а також перевіряють, щоб роботи, які виконуються на обʼєкті, відповідали проєкту.

Нагадаємо, Інспектори Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) протягом 10 днів вивчали всі документи на території Києво-Могилянської академії.

Керівництво Києво-Могилянської академії перевірку назвало незаконною. У публікації прессцентру університету йдеться, що «наказ голови ДІАМ про проведення позапланової перевірки виданий з очевидними порушеннями законодавства». 

Раніше заступник директора Департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов повідомляв, що робочі розбирають 200-річні келії Братського монастиря на території Києво-Могилянської академії. «Памʼятку архітектури національного значення, що на Сковороди, 2, ґвалтують вже третій день поспіль», – йдеться в його дописі.

Читайте також: Диверсія проти Могилянки. Хто обрав шлях Дмитра Табачника?
Теги: суд будівництво реконструкція

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