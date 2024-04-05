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Суд відмовив Трампу в закритті справи про втручання у вибори

Наталія Порощук
glavcom.ua
Суд відмовив Трампу в закритті справи про втручання у вибори
Дональд Трамп не згоден із рішенням суду
фото з відкритих джерел

Суддя зазначив, що заяви Трампа про вибори 2020 року були зроблені «з метою сприяння злочинній діяльності»

4 квітня Вищий суд округу Фултон, штат Джорджія, відхилив прохання експрезидента США Дональда Трампа про зняття з нього звинувачень у втручанні у президентські вибори 2020 року на підставі Першої поправки до конституції США. Про це повідомляє Reuters.

Суддя Скотт Макаффі зазначив, що заяви Трампа про вибори 2020 року були зроблені «з метою сприяння злочинній діяльності», а тому не можуть бути захищені Першою поправкою до конституції США.

Видання пише, що адвокат Трампа заявив, що його підзахисний не згоден із рішенням судді Макаффі і має намір продовжувати оскаржувати висунуті звинувачення, посилаючись на Першу поправку до конституції.

Нагадаємо, що 14 березня федеральний суддя відхилив прохання експрезидента США Дональда Трампа про закриття кримінальної справи за звинуваченням у незаконному володінні секретними документами. 

Рішення окружного судді штату Флорида Айлін Кеннон було винесено через кілька годин після слухання, на якому його адвокати стверджували, що головне звинувачення у справі є занадто розпливчастим.

До слова, у Верховному суді штату Нью-Йорк відхилили подані експрезидентом США Дональдом Трампом документи про заставу на суму $175 млн у справі про цивільне шахрайство через те, що він не надав поточний фінансовий звіт. Про це повідомляє Newsweek.

За інформацією з електронної системи подання документів суду стало відомо, що «облігація/зобов'язання» Трампа було «повернуте на виправлення».

Теги: суд США Дональд Трамп

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