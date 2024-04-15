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У США почався суд над Трампом у справі про підкуп порнозірки

Ірина Міллер
glavcom.ua
У США почався суд над Трампом у справі про підкуп порнозірки
Трамп заявив, що ця справа є «політичним переслідуванням»
фото reuters.com

Незалежно від того, чим закінчиться судовий розгляд, Трамп все одно зможе балотуватися в президенти

Експрезидент США Дональд Трамп прибув у понеділок до суду Мангеттена, де розпочався відбір присяжних у його справі про підкуп порнозірки. Про це повідомляє Reuters.

77-річний Трамп перед тим, як увійти до зали суду, заявив, що ця справа є «політичним переслідуванням».

Трамп зобов'язаний бути присутнім на суді на Мангеттені, який може тривати до травня. Очікується, що відбір 12-ти присяжних займе близько тижня, після чого відбудуться слухання.

Група протестувальників, які зібралися на площі навпроти суду, тримала в руках плакати з написами «LOSER» і «Засудіть вже Трампа».

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Хоча деякі юридичні експерти вважають цю справу найменш серйозною з чотирьох кримінальних переслідувань, з якими стикається Трамп, вона єдина, яка гарантовано потрапить до суду до виборів 5 листопада.

Трамп не визнав себе винним у звинуваченнях у фальсифікації документів з метою приховування факту виплати 130 тисяч доларів колишній порноактрисі Стормі Деніелс перед виборами 2016 року. У передвиборчому штабі політика заявили, що звинувачення "вигадані" з метою перешкодити новій передвиборчій кампанії Трампа. Сам експрезидент наголосив, що не розраховує на справедливий суд з огляду на те, що більшість виборців у Нью-Йорку становлять демократи, пише DW. 

Незалежно від того, чим закінчиться судовий розгляд, Трамп все одно зможе балотуватися в президенти.

Рініше повідомлялося, у Верховному суді штату Нью-Йорк відхилили подані експрезидентом США Дональдом Трампом документи про заставу на суму $175 млн у справі про цивільне шахрайство через те, що він не надав поточний фінансовий звіт. Про це повідомляє Newsweek.

За інформацією з електронної системи подання документів суду стало відомо, що «облігація/зобов'язання» Трампа було «повернуте на виправлення».

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Нагадаємо, що у лютому суддя Верховного суду штату Нью-Йорк Артур Енгорон виніс рішення проти експрезидента США, двох його старших синів Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа та інших посадових осіб організації Trump. Згідно з позовом, поданим генеральним прокурором Нью-Йорка Летицією Джеймс, їх звинувачують у завищенні статків колишнього президента та вартості його майна для отримання кращих умов кредитування та страхування.

До того ж Дональд Трамп завищував вартість нерухомості, зокрема свого маєтку Мар-а-Лаґо у Флориді, пентхаусу в манхеттенському хмарочосі «Трамп-тауер», а також різних офісних будівель і полів для гольфу.

До слова, раніше експрезидент США Дональд Трамп вніс $175 млн застави, щоби влада штату Нью-Йорк не арештувала його активи. Зокрема нерухомість на Магнетоні в процесі оскарження ним вироку по справі цивільного шахрайства. 

Теги: суд США Дональд Трамп політика

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