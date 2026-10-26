ВАКС зменшив заставу Тимошенко у 125 разів

Юлія Тимошенко та її адвокат під час судового засідання у ВАКС

Суд частково задовольнив клопотання народної депутатки

Вищий антикорупційний суд 26 жовтня частково задовольнив клопотання народної депутатки Юлії Тимошенко та зменшив розмір застави у справі про ймовірний підкуп народних депутатів із 33,28 млн грн до 266 тис. 240 грн. Таким чином, сума застави скоротилася у 125 разів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома», який був присутній у залі суду.

Захист просив встановити заставу на рівні 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – 266 тис. 240 грн. За словами сторони захисту, Тимошенко належно виконувала покладені на неї процесуальні обов’язки, а ризики, на які посилювалося обвинувачення, з часом зменшилися.

Серед аргументів захисту також було те, що заставу внесли інші люди, яким ці кошти потрібні для власних потреб, зокрема лікування та відновлення житла.

Прокурор заперечував проти суттєвого зменшення застави. Він наголошував на фінансових можливостях Тимошенко та зазначав, що, за декларацією, на одному з її рахунків перебуває 46 млн грн.

«Сума, до якої намагається зменшити заставу обвинувачена (266 тис.), – це лише 12% від грошових коштів, які офіційно, згідно з декларацією, перебувають на одному з рахунків», – заявив прокурор.

Спочатку сторона обвинувачення просила застосувати до Тимошенко заставу в розмірі 50 млн грн. Раніше суд визначив її на рівні понад 33 млн грн.

Після зменшення застави суд постановив повернути заставодавцям кошти, внесені понад новий визначений розмір. Під час засідання згадувалися, зокрема, внески Рябчука та Бондаренка. Точні суми, які мають повернути кожному з них, потребують уточнення за текстом ухвали.

Що казала Тимошенко?

Сама Тимошенко заперечувала ризик своєї втечі за кордон. Вона посилалася на попередні закордонні відрядження, після яких поверталася в Україну.

«Я 30 разів їздила у відрядження і поверталася. Я при Януковичі не тікала, а при цих циплятах побіжу?» – сказала Тимошенко під час засідання, маючи на увазі антикорупційні органи.

Вона також заявляла про політичне переслідування та пов’язувала кримінальне провадження з політичною діяльністю.

Суперечка навколо експертизи аудіозаписів

Окремою темою підготовчого засідання стала експертиза аудіозаписів, які фігурують у справі. Захист наполягає на можливості повноцінно перевірити ці матеріали та ставить під сумнів обставини проведення експертного дослідження.

Зокрема, представники захисту заявили, що робочі станції, пов’язані з експертизою, більше не перебувають у розпорядженні експерта, а матеріали на них нібито видалені. Тимошенко раніше також стверджувала, що аудіозаписи змонтовані.

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Ці твердження є позицією обвинуваченої та її захисту й самі по собі не свідчать про встановлення судом факту фальсифікації доказів.

Сторони також обговорювали порядок подання клопотань у підготовчому провадженні. Захист просив змінити його, пояснюючи, що розгляд одних заяв залежить від рішень за іншими клопотаннями.

За підсумками засідання суд частково задовольнив клопотання про зменшення застави. Суддя зазначив, що ухвала не підлягає оскарженню.

Що відомо про справу Тимошенко?

Нагадаємо, що увечері 13 січня працівники антикорупційних органів прийшли з обшуком в офіс «Батьківщини» та вилучили у лідерки партії Юлії Тимошенко $40 тиc. За версією слідства, Тимошенко начебто намагалася підкупити трьох народних депутатів з іншої фракції, аби ті виконували її вказівки щодо тих чи інших голосувань.

14 січня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Тимошенко про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Також антикорупційні органи опублікували запис розмови Тимошенко з депутатом, якому вона запропонувала хабар.

Лідерка «Батьківщини» категорично відкинула звинувачення та назвала ситуацію політичним переслідуванням. За її словами, вилучені $40 тиc. були її особистими заощадженнями. Вона також пов’язала події з можливим наближенням виборчої кампанії.

За словами Тимошенко, її співрозмовником на оприлюдненому аудіозаписі був нардеп від «Слуги народу» Ігор Копитін, стосовно якого є кримінальна справа в НАБУ. Вона стверджувала, що Копитін сам запропонував їй співпрацю, бо виступає проти політики своєї фракції та президента.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33,3 млн грн. Також на неї було покладено обов’язки здати закордонний паспорт, не залишати межі Київської області без дозволу слідства та утримуватися від спілкування з визначеними народними депутатами.

23 січня за лідерку «Батьківщини» внесли повну суму застави.

26 січня суд відхилив апеляцію Юлії Тимошенко щодо скасування застави, але дозволив їй контактувати з народними депутатами та вільно пересуватися Україною.

Раніше Вищий антикорупційний суд вже розглядав аналогічне клопотання Юлії Тимошенко. Зокрема, 5 лютого суд відмовив підозрюваній народній депутатці у наданні дозволу на тимчасовий виїзд за межі України.

16 лютого 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення скасувати постанову слідчого судді про арешт частини майна подружжя Тимошенко.

26 лютого НАБУ повернуло Тимошенко кошти, вилучені під час обшуку, за рішенням Апеляційної палати ВАКС. Захист лідерки «Батьківщини» назвав це «черговим кроком до відновлення справедливості».