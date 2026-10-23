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Депутат Зеленський отримав штраф за гру в покер

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Депутат Максим Зеленський заявив журналістам, що не знає про справу, у якій його визнали винним
фото: Іnstagram.com/maks_zelenskiiy

Максим Зеленський є директором департаменту Сумської міськради

У Сумах суд оштрафував депутата від партії «Слуга народу» Максима Зеленського за гру в азартні ігри. Разом із депутатом до відповідальності притягнули ще трьох чоловіків. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Суми.

Гра в покер відбулася в середині жовтня в одній із квартир будинку в Сумах. За матеріалами справи Зарічного районного суду, йшлося про азартні ігри та ворожіння в громадських місцях. Серед тих, на кого поліціянти склали протоколи, був директор департаменту Сумської міськради, депутат Максим Зеленський.

На засідання депутат не зʼявився, але попередив про це суд. Максима Зеленського визнали винниму у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 181 Кодексу та виписали штраф у розмірі 51 гривні. Водночас на запитання журналістів депутат заявив, що не знає про таку справу.

За словами інших учасників інциденту, вони зібралися разом, аби подивитися футбол. «Так, стіл, фішки там були. Ось я сиджу. Спортивний покер грається або на очки, або на фішки, щоб рахувати очки, скільки у кого, і як у турнірі, яке місце виграли», – розповів один із фігурантів.

Ще один учасник заявив, що вони грали у спортивний покер, дивилися футбол та пили чай. До слова, всім громадянам, які фігурують у справі, також призначили штраф у розмірі 51 гривні. П’ятому учаснику призначили засідання на наступний місяць.

Нагадаємо, народного депутата України Олександра Фельдмана оштрафували за поширення оплаченої  реклами російською мовою в соцмережах. Після розгляду справи було ухвалилено постанову про накладення на Фельдмана штрафу в розмірі 5100 грн.

Також повідомлялося, у Польщі розгорівся скандал через допис місцевого депутата Радомщанського повіту від Польської селянської партії (PSL) Войцеха Слюсарчика. Посадовець опублікував мем із зображенням Марти Навроцької, водночас образивши її чоловіка, президента Польщі Кароля Навроцького через що йому загрожує вʼязниця.

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Теги: депутат азартні ігри суд штраф гумор Суми

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