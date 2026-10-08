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Убивство братів Мосейчуків. Суд продовжив тримання під вартою підозрюваним

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Убивство братів Мосейчуків. Суд продовжив тримання під вартою підозрюваним
Під вартою залишаються зокрема Олексій Долголенко, який стріляв у братів, та екскомбриг 155-ї бригади Станіслав Лучанов
фото: скриншот з відео

Засідання щодо шести фігурантів справи відбулися 7 жовтня, а стосовно ще чотирьох – двома днями раніше

Суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб – до 5 грудня 2026 року – підозрюваним у справі про викрадення та вбивство братів Романа та Максима Мосейчуків із села Калинівка Київської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на censor.net.

Засідання щодо шести фігурантів відбулися 7 жовтня, а стосовно ще чотирьох – двома днями раніше. Усім підозрюваним продовжили строк тримання під вартою.

Зокрема, під вартою залишаються:

  • Станіслав Лучанов – екскомбриг 155-ї окремої механізованої бригади;
  • Олексій Долголенко – командир батальйону, який, за даними слідства, безпосередньо стріляв у братів.

Нагадаємо, 13 липня було затримано комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова, бійців якого підозрюють у вбивстві братів на Київщині. Спочатку відповідну інформацію підтвердили «Главкому» в Офісі генпрокурора, згодом Нацполіція повідомила деталі

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив затримання фігурантів у справі про жорстоке вбивство двох жителів села Калинівка на Київщині, серед яких опинився й колишній командир 155-ї бригади. Зеленський назвав подію жахливою трагедією та запевнив, що всі винні будуть притягнуті до справедливої відповідальності.

За даними слідства, мотивом злочину став побутовий конфлікт, який переріс у викрадення людей, незаконне позбавлення волі та подвійне вбивство. Правоохоронці встановили, що в ніч на 27 червня восьмеро військовослужбовців прибули до будинку братів у Білоцерківському районі. Один із них, за даними слідства, вистрілив у ногу 36-річному чоловіку, щоб залякати його. Після цього потерпілим зв'язали руки й ноги, зав'язали очі, силоміць посадили до автомобілів і за вказівкою організатора вивезли до іншої області.

Теги: вбивство суд

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