Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Антикорупційні програми. НАЗК оголосило війну громадам-хитрунам

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
google social img telegram social img facebook social img
Антикорупційні програми. НАЗК оголосило війну громадам-хитрунам
Виступ Віктор Павлущика під час першої панельної дискусії на Форумі доброчесності громад
фото: glavcom.ua

Агентство перевіряє не лише наявність документа, а й те, чи належно в ньому визначені корупційні ризики та заходи для їх усунення.

Органи влади, які зобов'язані затверджувати антикорупційні програми, мають усувати виявлені недоліки або надавати офіційні обґрунтування. Якщо програма підготовлена формально й не відповідає встановленим вимогам, Національне агентство з питань запобігання корупції не погоджує її. Про це голова НАЗК Віктор Павлущик розповів «Главкому» під час форуму доброчесності громад.

За словами Павлущика, агентство перевіряє антикорупційні програми органів, визначених статтею 19 Закону України «Про запобігання корупції», зокрема обласних рад, Київської та Севастопольської міських рад.

НАЗК аналізує, чи відповідають програми вимогам методології управління корупційними ризиками та порядку їх подання. Якщо виявляються недоліки, агентство не погоджує документ.

«Наші зауваження є обов'язковими до розгляду – громада мусить або виправити недоліки, або надати офіційні обґрунтування», – зазначив Павлущик.

Водночас місцеві ради можуть розробляти антикорупційні програми з власної ініціативи. Такі документи НАЗК не погоджує, однак надає методичну та консультаційну підтримку.

За словами очільника агентства, для цього НАЗК розробило посібник із підготовки антикорупційної програми, примірну програму та примірний реєстр корупційних ризиків, а також проводить навчання уповноважених осіб і консультації під час роботи в регіонах.

Нагадаємо, що НАЗК використовує затверджену у 2021 році Методологію управління корупційними ризиками. Вона передбачає не лише виявлення потенційних порушень, а й аналіз причин їх виникнення, оцінювання ймовірності та наслідків, а також визначення заходів для мінімізації ризиків.

У квітні 2026 року НАЗК опублікувало оновлені методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм. Агентство пояснює, як органам влади належно оцінювати корупційні ризики та оформлювати програми, щоб вони відповідали встановленим вимогам.

Нагадаємо, очільник НАЗК назвав сфери, де місцева влада найбільше грішить корупцією.

Читайте також:

Теги: документи громада реєстр Віктор Павлущик НАЗК корупція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

На Буковині голова громади вечорами підробляє сімейним лікарем
На Буковині голова громади вечорами підробляє сімейним лікарем
Антикорупційні програми. НАЗК оголосило війну громадам-хитрунам
Антикорупційні програми. НАЗК оголосило війну громадам-хитрунам
Митрополит Епіфаній розповів, що сказав би при зустрічі російському патріарху Кирилу
Митрополит Епіфаній розповів, що сказав би при зустрічі російському патріарху Кирилу
Козерогам – визначити пріоритети, Водоліям – не поспішати з висновками: найавторитетніший гороскоп на 18 жовтня 2026 року
Козерогам – визначити пріоритети, Водоліям – не поспішати з висновками: найавторитетніший гороскоп на 18 жовтня 2026 року
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
Мріяв займатися трансплантологією. Згадаймо бойового медика Андрія Григорчука
Мріяв займатися трансплантологією. Згадаймо бойового медика Андрія Григорчука

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
90K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
Вчора, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
Вчора, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Вчора, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
15 жовтня, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
15 жовтня, 14:10

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua