Антикорупційні програми. НАЗК оголосило війну громадам-хитрунам

Виступ Віктор Павлущика під час першої панельної дискусії на Форумі доброчесності громад

Агентство перевіряє не лише наявність документа, а й те, чи належно в ньому визначені корупційні ризики та заходи для їх усунення.

Органи влади, які зобов'язані затверджувати антикорупційні програми, мають усувати виявлені недоліки або надавати офіційні обґрунтування. Якщо програма підготовлена формально й не відповідає встановленим вимогам, Національне агентство з питань запобігання корупції не погоджує її. Про це голова НАЗК Віктор Павлущик розповів «Главкому» під час форуму доброчесності громад.

За словами Павлущика, агентство перевіряє антикорупційні програми органів, визначених статтею 19 Закону України «Про запобігання корупції», зокрема обласних рад, Київської та Севастопольської міських рад.

НАЗК аналізує, чи відповідають програми вимогам методології управління корупційними ризиками та порядку їх подання. Якщо виявляються недоліки, агентство не погоджує документ.

«Наші зауваження є обов'язковими до розгляду – громада мусить або виправити недоліки, або надати офіційні обґрунтування», – зазначив Павлущик.

Водночас місцеві ради можуть розробляти антикорупційні програми з власної ініціативи. Такі документи НАЗК не погоджує, однак надає методичну та консультаційну підтримку.

За словами очільника агентства, для цього НАЗК розробило посібник із підготовки антикорупційної програми, примірну програму та примірний реєстр корупційних ризиків, а також проводить навчання уповноважених осіб і консультації під час роботи в регіонах.

Нагадаємо, що НАЗК використовує затверджену у 2021 році Методологію управління корупційними ризиками. Вона передбачає не лише виявлення потенційних порушень, а й аналіз причин їх виникнення, оцінювання ймовірності та наслідків, а також визначення заходів для мінімізації ризиків.

У квітні 2026 року НАЗК опублікувало оновлені методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм. Агентство пояснює, як органам влади належно оцінювати корупційні ризики та оформлювати програми, щоб вони відповідали встановленим вимогам.

Нагадаємо, очільник НАЗК назвав сфери, де місцева влада найбільше грішить корупцією.