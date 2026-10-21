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Адвокати Крупи влаштували гарячу перепалку із суддею (відео)

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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Адвокати Крупи влаштували гарячу перепалку із суддею (відео)
Тетяна Крупа, її чоловік Володимир та адвокати під час засідання Вищого антикорупційного суду
фото: glavcom.ua

Захист заявляв про порушення процесуальних прав, вимагав розгляду своїх аргументів і знову порушував питання про відвід судді Дениса Коваленка

Підготовче засідання у справі родини колишньої очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи у Вищому антикорупційному суді супроводжувалося суперечками між суддею Денисом Коваленком та адвокатами обвинувачених, повідомляє кореспондент «Главкома».

Захисники висловлювали претензії до організації попередніх засідань, зокрема через умови участі з укриття та якість технічного зв'язку. Вони стверджували, що це ускладнює повноцінну участь у процесі. Суд, зі свого боку, зазначав, що учасники можуть бачити й чути одне одного через відеоконференцію, а також користуватися власними технічними засобами.

Окремою темою стали заяви про відвід судді. Захист ставив під сумнів дії Коваленка та наполягав на необхідності розглянути свої аргументи. Суддя повторні заяви про відвід залишав без розгляду, вказуючи, що незгода з його процесуальними рішеннями сама по собі не є підставою для усунення від розгляду справи.

Під час однієї із суперечок адвокат заявив, що суддя порушує права сторони захисту та не дає належно викласти позицію. Коваленко відповів, що вже ухвалив рішення щодо відповідної заяви й не дозволить повертатися до її обговорення.

«Суд прийняв рішення. Крапка», – заявив суддя.

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Після продовження суперечки Коваленко попередив захисника Станіслава Пелюка про необхідність дотримуватися порядку в залі судового засідання та беззаперечно виконувати розпорядження головуючого. Адвокат натомість наполягав, що суд має вислуховувати аргументи сторони захисту.

Суперечки виникали й навколо участі обвинуваченого Олександра Крупи в засіданні дистанційно. Захист просив дозволити йому долучатися з Хмельницького, посилаючись на обставини участі в процесі. Суддя вказував на недостатнє обґрунтування окремих аргументів, але зрештою дозволив Крупі взяти участь у цьому засіданні онлайн.

Попри конфлікти, суд продовжив розгляд підготовчих питань. Зокрема, він відмовив у клопотанні захисту про закриття кримінального провадження щодо Олександра Крупи через закінчення строків досудового розслідування.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання захисника обвинуваченого Олександра Крупи про закриття кримінального провадження через закінчення строку досудового розслідування. Відповідну ухвалу суд оголосив 21 жовтня.

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Теги: розслідування суддя адвокат Тетяна Крупа Вищий антикорупційний суд

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