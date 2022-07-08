Канада запровадила санкції проти російського патріарха Кирила

Країна також ввела заборону на імпорт російського золота

Влада Канади проголосувала за введення санкцій проти керівника Російської православної церкви, патріарха Кирила (Гундяєва). Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Канади.

Крім того, під санкції потрапили дев'ять фізосіб, серед яких патріарх Кирило та кілька російських журналістів, у тому числі ведуча «Першого каналу» Катерина Андрєєва.

Санкції також запроваджено проти Роскомнагляд і агентства Regnum.

Крім цього, Канада ввела заборону на імпорт російського золота та ряду виробів із нього.

Нагадаємо,що 16 червня Велика Британія проголосувала за введення санкцій проти керівника Російської православної церкви, патріарха Кирила (Гундяєва). Також під санкції потрапила уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова. Обмеження запроваджені за її «імовірну причетність до примусового переміщення та усиновлення українських дітей».

Російська православна церква (РПЦ) відреагувала на запровадження Великою Британією санкцій проти патріарха Кирила (Гундяєва). Запровадження санкцій проти патріарха РПЦ там вважають «гоніннями і тиском на віру».

Додамо, що під час узгодження усіх санкційних позицій ЄС Угорщина виступила проти запровадження санкцій щодо патріарха Московського Кирила.

Згодом стало відомо, що в узгодженому пакеті санкцій не згадується очільник Російської православної церкви.

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