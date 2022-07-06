Представники ПЦУ й УПЦ провели зустріч: до чого домовилися? (документ)

Оприлюднено заяву за підсумками зустрічі у Софії Київській

Представники Православної Церкви України та Української Православної Церкви, які вчора, 5 липня, провели зустріч на території Софії Київської, оприлюднили спільну декларацію за підсумками переговорів.

Як зазначається у документі, представники духовенства двох українських церков вбачають єдність поглядів у засудженні війни РФ проти України, у засудженні деструктивної позиції Московської патріархії, у розумінні необхідності єднання для захисту України, у розумінні необхідності єдності українського Православ’я, що стоїть перед зовнішніми і внутрішніми викликами сьогодення.

Також представники ПЦУ і УПЦ єдині у розумінні необхідності відмови від агресії, стереотипів, упередженості й мови ультиматумів та ворожнечі у спілкуванні один з одним та в публічному просторі, у необхідності просвітницької роботи на місцях з метою подолання і недопущення в майбутньому міжцерковних і міжконфесійних конфліктів, а також у розумінні існування різних моделей співіснування православних юрисдикцій.

Представники церков заявили про доцільність і необхідність конструктивного діалогу між двома гілками українського Православ’я. Вони вислови сподівання, що переговори, які відбулися напередодні, стануть початком процесу єднання, до якого будуть долучатися церковні громади, духовенство і всі, кому не байдуже майбутнє духовності народу України.

Публікуємо повний текст заяви.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПОРОЗУМІННЯ

(за результатами першої зустрічі духовенства УПЦ і ПЦУ 05.07.2022 р.)

МИ, представники духовенства Української Православної Церкви та Православної Церкви України, що зібралися в стінах Святої Софії для діалогу щодо перспектив єдності українського Православ’я,

прагнучи до єдності у Христі, яку Він Сам хотів бачити у своїх учнях і про яку молився Отцю: «щоб єдине були, як єдине і Ми» (Ів. 17:22);

виконуючи апостольську настанову «зберігати єдність духу в союзі миру» (Еф. 4:3);

визнаючи загальне прагнення українського суспільства до єдності Православ’я;

вважаючи єдність українського Православ’я неодмінною умовою єдності народу і запорукою стабільності Держави;

бажаючи сприяти розвитку широкого діалогу між гілками Православ’я в Україні;

вважаючи, що такий діалог сприятиме установленню взаєморозуміння і налагодженню стосунків як між церковними громадами різних конфесій, так і між вірянами;

звертаючи увагу на рішення Собору Української Православної Церкви від 27 травня 2022 року щодо відновлення міжконфесійного діалогу;

посилаючись на Заяву Священного Синоду ПЦУ від 31 травня 2022 року щодо необхідності діалогу між двома православними юрисдикціями в Україні,

ЗАЗНАЧАЄМО, що у міжконфесійних стосунках у сучасності вбачаємо єдність поглядів

- у засудженні війни, яку розв’язала путінська Росія проти суверенного народу України;

- у засудженні деструктивної позиції Московської патріархії, яка, занедбавши Заповіді Божі, перетворилася на «прислугу» путінського режиму і благословляє російських агресорів на кровопролиття;

- у розумінні необхідності єднання для захисту України;

- у розумінні необхідності єдності українського Православ’я, що стоїть перед зовнішніми і внутрішніми викликами сьогодення;

- у розумінні необхідності відмови від агресії, стереотипів, упередженості й мови ультиматумів та ворожнечі у спілкуванні один з одним та в публічному просторі;

- у розумінні необхідності відмови від неканонічної практики перехрещування;

- у необхідності просвітницької роботи на місцях з метою подолання і недопущення в майбутньому міжцерковних і міжконфесійних конфліктів;

- у необхідності відходу від вузькокорпоративних інтересів у міжправославному діалозі;

- у розумінні існування різних моделей співіснування православних юрисдикцій тощо.

Ми визнаємо також можливі виклики, що стоять перед нами і потребують додаткових зусиль для їх подолання, зокрема, різні підходи в наших спільнотах до практики зміни юрисдикції церковними громадами (при спільному розумінні того, що вони мають відбуватися шляхом вільного і законного волевиявлення її членів), до можливості спільного служіння, визнання канонічного статусу, таїнств тощо.

Водночас ми усвідомлюємо, що жоден із викликів не є перепоною, яку неможливо подолати шляхом перемовин у дусі християнської любові: «Я можу все в Тому, Хто укріплює мене» (Фил. 4:13).

Виходячи з цього, ми заявляємо про доцільність і необхідність конструктивного діалогу між двома гілками українського Православ’я.

Висловлюємо сподівання, що такий діалог, розпочавшись з ініціативи священнослужителів УПЦ і ПЦУ, стане початком процесу єднання, до якого будуть долучатися церковні громади, духовенство і всі, кому не байдуже майбутнє духовності народу України.

Закликаємо наших ієрархів розпочати офіційний діалог між Українською Православною Церквою і Православною Церквою України вже до Дня Хрещення Київської Русі-України, який минулоріч був визначений як День Української Державності. Це стане найкращим подарунком до цього свята як вірним наших церков, так і всьому українському суспільству.

Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!

Христос посеред нас! І є і буде!

Декларація відкрита до підписання і обговорення духовенством і вірними Української Православної Церкви і Православної Церкви України.

Нагадаємо, раніше патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет звернувся президента України Володимира Зеленського з закликом ініціювати об’єднавчі процеси в українському православ’ї.

5 липня представники Православної Церкви України та Української Православної Церкви провели зустріч на території Софії Київської. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловив сподівання, що ця зустріч – «це початок нового, мудрого, сильного шляху наших Церков заради вільного й мирного майбутнього України».