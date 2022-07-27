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Як патріарх Кирило втратив Московський патріархат та став ізгоєм у світі

Вчора, 19:08 glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

Авторитет патріарха Кирила помножений на нуль у всьому світі

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В кровавой войне РФ против Украины РПЦ решила не выступать в качестве миротворца, а наоборот, выбрала позицию прямого содействия военной агрессии и оправдывания убийств мирных жителей. Такая позиция практически уничтожила поддержку прихожан РПЦ за пределами России. Авторитет патриарха Кирилла помножен на ноль. В Украине его презирают, а в православном мире – больше не прислушиваются к позиции. «Патриарх не может опускаться до роли путинского алтарника», – заявил Папа Римский Франциск.

Потери Москвы:

  • переход парафий УПЦ МП в ПЦУ: до развязанной Россией войны в юрисдикции Московского патриархата находилось когда-то примерно 13 тысяч приходов, объединенных в 53 епархии УПЦ МП. В последние годы приходы регулярно отсоединялись, а после начала войны процесс стал массовым;
  • в целом ряде епархий УПЦ МП прекращено поминовение патриарха Кирилла. Де-юре это не означает выход из-под юрисдикции МП, но де-факто это своеобразный «вотум недоверия» Кириллу;
  • УПЦ МП в своем уставе отменила практически все пункты, связывающие с Москвой. Патриарха и Синод РПЦ лишили всех инструментов влияния на епископат и духовенство, находящееся в Украине;
  • «отторжение» между верующими украинцами и россиянами. Практически все приходы УПЦ МП поддерживают украинскую армию, беженцев и осуждают многочисленные факты разрушений церквей и монастырей из-за российских обстрелов;
  • ранее лояльные представители высшего духовенства УПЦ МП делают радикальные заявления относительно Путина, России и главы РПЦ. Например, митрополит Лонгин (Жар) заявил, что патриарх Кирилл будет отвечать перед Богом за поддержку войны против Украины;
  • священники УПЦ МП требуют церковного суда над Кириллом, свои подписи оставили уже 400 представителей духовенства. Они обвинили патриарха в еретической проповеди «русского мира» и в благословении действий российской армии в Украине;
  • западные партнеры Украины наложили персональные санкции на патриарха Кирилла. Теперь он персона нон-грата во многих странах, где есть большая православная диаспора;
  • много зарубежных приходов не просто высказали недовольство позицией руководства РПЦ по поводу войны в Украине, но и начали искать пути выхода из этой структуры;
  • возможность диалога РПЦ и Римо-католической церкви остается под вопросом. Папа Римский отменил свою встречу с Кириллом, сообщив, что был шокирован его «политизацией».

РПЦ пошла в грабеж оккупированной территории Украины.

РПЦ, отбросив формальные приличия, вывела крымские епархии из-под власти Киевского митрополита. Вероятно, также поступят и на Донбассе. Однако по факту это мало что решает, ведь принадлежность этих епархий к структуре УПЦ МП с 2014 года была, скорее, номинальной.

Тотальная «политизация» патриарха Кирилла, поддержка Путина и войны против Украины свела на нет влияние главы РПЦ в православном мире. Решение о поддержке вооруженной агрессии против нашего государства стало для него фатальным.

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Теги: Російська православна церква в Україні війна церква Українська православна церква РПЦ

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