У Берліні всього за рік скоєно більше 3 тис. злочинів проти українців
У поліції не сказали, чи були ці напади політично вмотивованими
З 24 лютого 2022 року до березня 2023 року в Берліні зареєстровано 3 250 злочинів проти українців.
Про це повідомив Альянс українських організацій на своїй сторінці у Facebook.
«Якщо дивитися по статистиці нападів з тілесними ушкодженнями - то їх в 2,5 рази більше, ніж проти інших груп», – йдеться у повідомленні.
У поліції не сказали, чи були ці напади політично вмотивованими.
«Ми не знаємо цього, але маємо підстави вважати, що йдеться про злочини на грунті ненависті», – припускають в Альянсі.
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