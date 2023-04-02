У Берліні всього за рік скоєно більше 3 тис. злочинів проти українців

У поліції не сказали, чи були ці напади політично вмотивованими

З 24 лютого 2022 року до березня 2023 року в Берліні зареєстровано 3 250 злочинів проти українців.

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Про це повідомив Альянс українських організацій на своїй сторінці у Facebook.



«Якщо дивитися по статистиці нападів з тілесними ушкодженнями - то їх в 2,5 рази більше, ніж проти інших груп», – йдеться у повідомленні.

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У поліції не сказали, чи були ці напади політично вмотивованими.

«Ми не знаємо цього, але маємо підстави вважати, що йдеться про злочини на грунті ненависті», – припускають в Альянсі.

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