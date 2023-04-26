Кіпр виселить 3000 українських біженців з готелів: у чому причина

Після виселення з готелів українці можуть подати заяву на субсидію для оренди житла

Через початок курортного сезону на Кіпрі українські біженці мають знайти нове житло до 31 травня

Влада Кіпру сповістила 3000 біженців з України, які живуть у місцевих готелях, що з 31 травня 2023 року їх виселятимуть із житла. Такі дії передбачено рішенням, прийнятим у лютому минулого року. Про це повідомляє місцеве видання Alphanews.live.

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Це рішення також передбачає, що біженці з України, які прибудуть на острів з 1 березня 2023 року, можуть проживати в готелі до шести місяців. Готелі, які продовжуватимуть приймати українських біженців після 1 червня, відбиратимуть через тендер, оголошений Міністерством туризму.

Що робити українцям

Після виселення з готелів українці можуть звернутися до Служби управління пільгами заступника міністра соціального забезпечення та подати заяву на субсидію для оренди житла.

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На Кіпрі компетентні органи вже реалізують план із пошуку роботи для працездатних українських біженців.

Також українців вже поінформували про їхнє право звернутися до служб зайнятості та отримати роботу. З ініціативи заступника міністра туризму запланована зустріч з роботодавцями туристичної галузі, щоб обговорити працевлаштування українців.

Зазанчимо, що за даними статистичного агентства ЄС Євростату, на Кіпрі була зареєстрована найбільша частка українських біженців, які отримали статус тимчасового захисту, щодо населення країни в ЄС. На Кіпрі на 1 000 жителів зафіксовано 1,1 українця зі статусом тимчасового захисту.

Нагадаємо, що найбільший банк Кіпру закривав рахунки тисячам росіян. Кіпр також заблокував рахунки фінансистів, які допомагали російським олігархам обходити санкції.