Шмигаль зустрівся з Папою Римським та зробив йому пропозицію (фото, відео)

Глава уряд подякував понтифіку за гуманітарну допомогу, лікування у ватиканському госпіталі українських дітей

Сьогодні, 27 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Папою Римським у Ватикані та запросив понтифіка до України. Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

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Глава уряду передав Папі Франциску фотоальбом про злочини Росії в Бучі, Бородянці й інших містах України. Також прем'єр висловив сподівання, що Ватикан долучиться до реалізації української формули миру, зокрема до процесу повернення полонених і депортованих.

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«У Ватикані зустрівся з Його Святістю, Папою Франциском. Розповів, як українці щодня вимушені боротися за свої життя у війні, яку розв’язала Росія», – написав міністр.

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Глава уряд подякував понтифіку за гуманітарну допомогу, лікування у ватиканському госпіталі українських дітей, які постраждали від російської агресії. Також Денис Шмигаль запросив Папа Римського до України.

«Будемо раді вітати понтифіка в ці нелегкі часи. Розраховуємо, що Святий Престол використає свій вплив, аби повернути мир на всі наші землі», – наголосив він.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск 16 квітня привітав християн, які святкують Великдень зі святом. У цей день він вкотре повернувся до ідеї «помирити» українців та росіян.