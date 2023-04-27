Шмигаль зустрівся з Папою Римським та зробив йому пропозицію (фото, відео)
Глава уряд подякував понтифіку за гуманітарну допомогу, лікування у ватиканському госпіталі українських дітей
Сьогодні, 27 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Папою Римським у Ватикані та запросив понтифіка до України. Про це Шмигаль повідомив у Telegram.
Глава уряду передав Папі Франциску фотоальбом про злочини Росії в Бучі, Бородянці й інших містах України. Також прем'єр висловив сподівання, що Ватикан долучиться до реалізації української формули миру, зокрема до процесу повернення полонених і депортованих.
«У Ватикані зустрівся з Його Святістю, Папою Франциском. Розповів, як українці щодня вимушені боротися за свої життя у війні, яку розв’язала Росія», – написав міністр.
Глава уряд подякував понтифіку за гуманітарну допомогу, лікування у ватиканському госпіталі українських дітей, які постраждали від російської агресії. Також Денис Шмигаль запросив Папа Римського до України.
«Будемо раді вітати понтифіка в ці нелегкі часи. Розраховуємо, що Святий Престол використає свій вплив, аби повернути мир на всі наші землі», – наголосив він.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск 16 квітня привітав християн, які святкують Великдень зі святом. У цей день він вкотре повернувся до ідеї «помирити» українців та росіян.
Коментарі — 0