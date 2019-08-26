«Тільки Мальдіви»: Мендель заступилася за Богдана, який провів День Незалежності України на яхті у Сен-Тропе



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Прессекретарка президента України Юлія Мендель

У Сен-Тропе 24 серпня керівник Офісу президента святкував весілля Довбенка

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заступилася за главу Офісу президента Андрія Богдана, який відсвяткував День Незалежності України у Франції.

Про це свідчить її коментар у Фейсбуці під дописом Андрія Богдана, де він заявив, що «у вільний від роботи час, куди хоче, туди і йде».

«Сен-Тропе не котирується. Тільки Мальдіви», - написала Мендель, натякаючи на різдвяну відпустку п’ятого президента України Петра Порошенка, яку він провів разом із родиною на Мальдівах.

Користувачі соцмереж гостро відреагували на слова Мендель: деякі з них висловили думку, що Мендель «хамовито прикриває» Богдана.

Нагадаємо, за даними журналістів, 22 серпня Богдан прибув в Сен-Тропе, що на півдні Франції, щоб взяти участь у святкуванні весілля Довбенко. Додається, що святкування тривало три дні, тому День незалежності керівник офісу Зеленського провів на приватній яхті.

Також на святкуванні був помічений київський забудовник Андрій Вавриш, який раніше презентував проект перенесення Офісу президента «Український дім».

Наголошується, що Довбенко може впливати на кадрові призначення «вирішення питань», пов'язаних з державними реєстраторами у виконавчій службі, а також з продажем арештованого майна.

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначала 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.

У Михайлівському соборі в Києві відбувся молебень за Україну з нагоди Дня Незалежності України, який очолив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

До слова, п'ять президентів України вперше сфотографувалися разом під час прийому до Дня Незалежності у Маріїнському палаці.