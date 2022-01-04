Вихідні на Різдво: скільки відпочиватимуть українці

Робочий день у Святвечір перед Різдвом (6 січня) буде скорочено на одну годину, як передсвятковий

Відпрацьовувати різдвяні свята не доведеться

Цього тижня на українців чекатимуть довгі вихідні – через святкування Різдва.

7 січня Православна церква України, а також українські греко-католики святкують Різдво Христове. Це п’ятниця, яка відтак буде в Україні вихідним днем. Тож, три вихідних поспіль припадають на 7, 8 і 9 січня 2022 року (п’ятниця, субота, неділя).

Робочий день у Святвечір перед Різдвом (6 січня) буде скорочено на одну годину, як передсвятковий. Відпрацьовувати різдвяні свята не доведеться.

Решта вихідних у перший місяць 2022 року будуть звичайними календарними:

15-16 січня,

22-23 січня,

29-30 січня.

Так званий Старий Новий рік (ніч з 13 на 14 грудня) не є вихідним.

Отже, загалом у січні 2022 року в Україні буде 12 вихідних днів: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 та 30 число. Решта 19 січневих днів – робочі.

Раніше опитування показало, яке улюблене зимове свято українців та чи варто переносити Різдво.

Нагадаємо, митрополит Епіфаній розповів, коли більшість українців святкуватимуть Різдво 25 грудня.

Ще єпископ Української Греко-Католицької Церкви, апостольський візитатор для українців-католиків в Італії та Іспанії владика Діонісій Ляхович розповів, що святкувати Новий рік перед Різдвом не є нормально.