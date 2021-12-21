Московська церква наплювала на закон про перейменування. Результати з'їзду у Лаврі

Верховна Рада ще у 2018 році схвалила закон, яким зобов'язала релігійні організації вказувати в назві свою приналежність до Росії, якщо така є

Російська церква в Україні оголошує збір підписів про необхідність скасування закону про перейменування УПЦ (МП)

Московська церква в Україні вимагає негайно скасувати Закон про перейменування Української православної церкви Московського патріархату, адже він, на їхню думку, несе загрози міжконфесійному миру. Таку заяву зробила пресслужба церкви після проведення з'їзду в Києво-Печерській лаврі.

Зокрема учасники круглого столу закликають владу для вирішення власних інтересів вплинути на Конституційний суд, що фактично є порушенням Конституції. «Можливими шляхами вирішення даної проблеми могло би бути рішення Конституційного Суду України про неконституційність вказаного Закону або визнання Верховною Радою України нинішнього скликання помилки, зробленої попереднім скликанням Верховної Ради, неправового характеру вказаного Закону і виправлення даної помилки шляхом скасування цього Закону. Історія парламентаризму в Україні знає випадки скасування Верховної Радою попередньо ухвалених рішень як неправових, відтак є підстави сподіватися на мудрість і дійсно державницьке, а не популістське і авантюрне мислення народних депутатів України нинішнього скликання», – зазначається у документі.

Для тиску на владу представники Російської церкви в Україні оголошують збір підписів про необхідність скасування закону. «Видається доцільним оголосити новий збір підписів громадян під зверненням щодо необхідності такого скасування» – підсумували автори документу.

У заході взяли участь представники Московської церкви, Польської та Сербської Православних Церков, народні депутати України, громадські діячі, релігійні експерти.

До відома, Верховна Рада ще у 2018 році схвалила закон, яким зобов'язала релігійні організації вказувати в назві свою приналежність до Росії, якщо така є.

На початку 2020 року Міністерство культури вказало список церков, які мали це зробити. Зокрема, Українська православна церква Московського патріархату мала змінити назву на Російську православну церкву в Україні.

Наприкінці минулого року абревіатура УПЦ (Українська православна церква) була офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України). Відповідні відомості внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.