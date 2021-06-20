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    У Польщі сталася масштабна пожежа в одному з селищ (відео)

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    У пожежі постраждали дев&rsquo;ятеро людей - У Польщі сталася масштабна пожежа в одному з селищ (відео)

    У пожежі постраждали дев’ятеро людей

    Скріншот з відео

    Понад 100 людей залишились без осель

    Пожежа сталася вчора ввечері в Новій Бяла в Подгальскому районі Польщі. Вогонь поширився на площу близько 1 гектара, з компактними забудовами – житлові будинки були з’єднані з господарськими будівлями. Про це повідомляє RMF24.

    В результаті пожежі, понад 100 людей залишилися без даху над головою. Пожежа пошкодила 44 будівлі, в тому числі 21 житловий будинок. Постраждало дев’ятеро осіб.

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    У Польщі сталася масштабна пожежа в одному з селищ (відео)
    У Польщі сталася масштабна пожежа в одному з селищ (відео)
    У Польщі сталася масштабна пожежа в одному з селищ (відео)
    У Польщі сталася масштабна пожежа в одному з селищ (відео)
    У Польщі сталася масштабна пожежа в одному з селищ (відео)
    У Польщі сталася масштабна пожежа в одному з селищ (відео)
    У Польщі сталася масштабна пожежа в одному з селищ (відео)
    У Польщі сталася масштабна пожежа в одному з селищ (відео)
    У Польщі сталася масштабна пожежа в одному з селищ (відео)
    У Польщі сталася масштабна пожежа в одному з селищ (відео)
    У Польщі сталася масштабна пожежа в одному з селищ (відео)
    У Польщі сталася масштабна пожежа в одному з селищ (відео)
    У Польщі сталася масштабна пожежа в одному з селищ (відео)
    У Польщі сталася масштабна пожежа в одному з селищ (відео)
    У Польщі сталася масштабна пожежа в одному з селищ (відео)
    У Польщі сталася масштабна пожежа в одному з селищ (відео)
    Фото RMF24

    Більш як 400 пожежників боролися з вогняною стихією.

    У неділю вранці на місці зібралася команда антикризового управління. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецькій теж прибув на місце події.

    «Щонайменше 30 років тут не було такої пожежі. Ми точно не залишимо мешканців. Ми зробимо все, щоб оцінити втрати за дуже короткий час. Відповідні експерти вже є на місці» – сказав глава уряду.

    Нагадаємо, у Польщі в масштабній аварії з військовою технікою загорілися танки.

    Теги: пожежа Польща рятувальники будинок
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    У Польщі сталася масштабна пожежа в одному з селищ (відео)