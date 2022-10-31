Це дуже важливо. Зеленський закликав пішоходів одягати світловідбивні елементи

Глава держави зауважив, що це важливо і для дітей, і для дорослих

Володимир Зеленський закликає українців носити на одязі світловідбивні елементи у темний час доби. Про це глава держави сказав під час вечірнього відеозвернення.

За словами президента, пішоходам варто одягати світловідбивні елементи для власної безпеки.

«Було вже багато звернень, зокрема від Національної поліції, щодо необхідності для пішоходів мати на одязі світловідбивні елементи. Це дуже важливо і для дітей, і для дорослих», – сказав глава держави.

Зеленський також звернувся до водіїв, зазначивши, що зараз варто не просто дотримуватися швидкісного режиму, а й додатково зменшувати швидкість, особливо там, де є нерегульовані пішохідні переходи.

Нагадаємо, за словами президента в Україні все ще зберігається дефіцит генерації електрики, тому стабілізаційні відключення продовжуватимуться. Відтак ввечері вуличне освітлення може не працювати. З цієї причини варто бути особливо уважними та обережним.

Додамо, 31 жовтня, у Чернігівській області заплановані аварійні відключення електроенергії.