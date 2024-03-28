Церковний календар на квітень: всі свята за новим стилем

Які православні свята за новим церковним календарем відзначатимуть українці у квітні

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Наприклад, раніше віряни святкували святого Георгія Переможця в травні, а тепер це свято перенесено на 23 квітня.

Головні церковні свята у квітні 2024 року за новим календарем

28 квітня – Вхід Господній у Єрусалим, Вербна неділя.

Перелік свят у церковному календарі на квітень 2024 року:

Дата Православне свято 1 квітня преподобної Марії Єгипетської 2 квітня преподобного Тита Чудотворця 3 квітня преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійського 4 квітня преподобного Йосипа Піснописця; преподобних Георгія і Зосима 5 квітня мучеників Агафопода, диякона; преподобних Марка та Платона 6 квітня архієпископа Євтихія і мученика Єремія 7 квітня преподобних Георгія та Даниїла 8 квітня День пам'яті Апостолів від 70-ти Іродіона 9 квітня мученика Євпсихія 10 квітня мучеників Терентія, Помпія, Максима, Зенона та інших 11 квітня священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського 12 квітня преподобного Василія, сповідника, єпископа Парійського 13 квітня священномученика Артемона 14 квітня святого Мартина, сповідника, Папи Римського 15 квітня апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима, мучениць Василини, Анастасії та інших 16 квітня мучениць Агапії, Ірини, Хіонії, Галини та Василиси 17 квітня священномученика Симеона, єпископа Перського; преподобного Акакія 18 квітня святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта 19 квітня преподобного Івана Печерника 20 квітня преподобного Теодора Трихіни 21 квітня священномученика Януарія 22 квітня преподобного Теодора Сикеота і Віталія 23 квітня великомученика Георгія (Юрія) Переможця 24 квітня мученика Сави Стратилата 25 квітня святого апостола Марка 26 квітня священномученика Василія, єпископа Амасійського 27 квітня священномученика Симеона, преподобного Стефана, єпископа Волинського 28 квітня Вхід Господній до Єрусалима, Вербна неділя мучеників Максима і Дади 29 квітня святих дев’ятьох мучеників у Кизиці; преподобного Мемнона 30 квітня святого апостола Якова

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про найважливіший і найтриваліший з усіх православних постів – Великий піст.