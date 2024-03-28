Церковний календар на квітень: всі свята за новим стилем
Які православні свята за новим церковним календарем відзначатимуть українці у квітні
З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Наприклад, раніше віряни святкували святого Георгія Переможця в травні, а тепер це свято перенесено на 23 квітня.
Головні церковні свята у квітні 2024 року за новим календарем
28 квітня – Вхід Господній у Єрусалим, Вербна неділя.
Перелік свят у церковному календарі на квітень 2024 року:
|
Дата
|
Православне свято
|
1 квітня
|
преподобної Марії Єгипетської
|2 квітня
|преподобного Тита Чудотворця
|
3 квітня
|
преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійського
|4 квітня
|преподобного Йосипа Піснописця; преподобних Георгія і Зосима
|
5 квітня
|
мучеників Агафопода, диякона; преподобних Марка та Платона
|
6 квітня
|
архієпископа Євтихія і мученика Єремія
|
7 квітня
|
преподобних Георгія та Даниїла
|8 квітня
|День пам'яті Апостолів від 70-ти Іродіона
|9 квітня
|мученика Євпсихія
|
10 квітня
|
мучеників Терентія, Помпія, Максима, Зенона та інших
|
11 квітня
|
священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського
|
12 квітня
|
преподобного Василія, сповідника, єпископа Парійського
|
13 квітня
|
священномученика Артемона
|14 квітня
|святого Мартина, сповідника, Папи Римського
|
15 квітня
|
апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима, мучениць Василини, Анастасії та інших
|
16 квітня
|
мучениць Агапії, Ірини, Хіонії, Галини та Василиси
|17 квітня
|священномученика Симеона, єпископа Перського; преподобного Акакія
|18 квітня
|святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта
|19 квітня
|преподобного Івана Печерника
|
20 квітня
|
преподобного Теодора Трихіни
|21 квітня
|священномученика Януарія
|
22 квітня
|
преподобного Теодора Сикеота і Віталія
|
23 квітня
|
великомученика Георгія (Юрія) Переможця
|24 квітня
|мученика Сави Стратилата
|25 квітня
|святого апостола Марка
|26 квітня
|священномученика Василія, єпископа Амасійського
|
27 квітня
|
священномученика Симеона, преподобного Стефана, єпископа Волинського
|
28 квітня
|
Вхід Господній до Єрусалима, Вербна неділя
мучеників Максима і Дади
|29 квітня
|святих дев’ятьох мучеників у Кизиці; преподобного Мемнона
|
30 квітня
|
святого апостола Якова
Нагадаємо, раніше «Главком» писав про найважливіший і найтриваліший з усіх православних постів – Великий піст.
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