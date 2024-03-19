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Карл Волох Політолог

Як діяти проти ФСБ московського патріархату

glavcom.ua
«Простий і однозначний закон вирішить проблему»
фото: СБУ

Законодавство України має чітко унормувати неприпустимість діяльності ворожої організації

З приводу погроз українським депутатам щодо заборони діяльності московської церкви.

Знаєте, парадокс ситуації полягає в тому, що оригінальний (від влади) законопроект із його вимогою доводити в суді те, що є цілком очевидним для будь-якої притомної людини, не лише зробить норму абсолютно імпотентною (спробуйте уявити рівень тиску на суддів), а й дасть простір для маніпуляцій щодо утисків свободи совісті в Україні (згадайте, Ілон Маск уже це робив).

А от простий і однозначний закон, котрий міститиме очевидну тотожність УПЦ МП=РПЦ=ФСБ не лише вирішить проблему функціонування відверто ворожої, підривної ідеологічної організації в Україні, а й суттєво звузить простір для політичних спекуляцій. Наскільки я розумію, правки, які внесли до другого читання депутати від ЄС, саме до такої однозначності майбутній закон і наближають.

І провладній більшості варто їх підтримати навіть із суто практичних міркувань.

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Джерело
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Теги: релігія війна пропаганда

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Карл Волох

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