Церковний календар на березень: всі свята за новим стилем

Які православні свята за новим церковним календарем відзначатимуть українці в березні

З вересня минулого року Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначають на 13 днів раніше. У березні на українців очікує кілька важливих церковних свят, серед яких – Благовіщення Пречистої Діви Марії.

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Головні церковні свята у березні 2024 року за новим календарем

18 березня – Початок Великого посту;

25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії;

26 березня – Віддання Благовіщення.

Перелік свят у церковному календарі на березень 2024 року:

Дата Православне свято 1 березня День преподобномучениці Євдокії Будь ласка, читайте текст після реклами 2 березня День священномученика Феодота, святителя Йова, митрополита Київського і всієї Русі 3 березня День мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска 4 березня День преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Юліанії 5 березня День святого Конона Мандонського Будь ласка, читайте текст після реклами 6 березня День пам'ять 42 мучеників із міста Амморея, Костянтина та його матері Олени 7 березня День священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших 8 березня День преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського 9 березня День 40 мучеників Севастійських 10 березня Будь ласка, читайте текст після реклами День мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента 11 березня День святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія 12 березня День преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова 13 березня День святого Никифора, патріарха Константинопольського; мучениці Христини Персидської 14 березня День преподобного Венедикта; святого Феогноста, митрополита Київського 15 березня Будь ласка, читайте текст після реклами День мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пуллія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діонісіїв 16 березня День мученика Савина; священномученика Олександра 17 березня День преподобного Олексія, чоловіка Божого; мученика Марина 18 березня Початок Великого посту День святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима і Євкарпія. Початок Великого посту 19 березня День священномучеників Хризанта і Дарії 20 березня День святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави 21 березня День преподобного Якова, єпископа Катанського 22 березня День священномученик Василія Анкірського 23 березня День преподобномученика Нікона та його учнів 24 березня День передсвято Благовіщення; преподобної Захарії 25 березня Благовіщення Пречистої Діви Марії 26 березня Віддання Благовіщення Собор архангела Гавриїла 27 березня Будь ласка, читайте текст після реклами День мучениці Матрони 28 березня День преподобного Іларіона Нового; преподобного Стефана 29 березня День священномучеників Марка і Кирила 30 березня День преподобного Йоана Ліствичника 31 березня День преподобного Іпатія, єпископа

Нагадаємо, рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання.

Раніше Помісний Собор Православної Церкви України ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар. Відповідне рішення підтримали 156 делегатів зі 161 присутнього.