Головна Думки вголос Митрополит Київський і всієї України Епіфаній
search button user button menu button
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Ми засуджуємо агресивну ідеологію «русского міра». Закликаю покласти край духовній окупації України

glavcom.ua
«Зло перемагає тоді, коли добрі люди залишаються бездіяльними»

Звернення Предстоятеля з нагоди десятої річниці війни та другої річниці повномасштабного нападу Росії на Україну

Дорогі брати і сестри!

Шановні співгромадяни та всі люди доброї волі в цілому світі!

Два роки минули від того страшного для нашої країни дня, коли беззаконно і кровожерно російська армія розпочала повномасштабне вторгнення в нашу державу з метою її знищення. Але війну російська держава розпочала не тоді, а значно раніше – десять років тому. 20 лютого 2014 року російські війська розпочали окупацію Криму, який невдовзі було анексовано.

На жаль тоді світова спільнота, міжнародні інституції, такі як ООН та ОБСЄ, провідні країни світу не відреагували так, як належить, на грубе порушення російською диктатурою духу і букви міжнародних угод, Статуту ООН. Запевнення щодо безпеки, які давалися Україні в обмін на роззброєння, в тому числі на відмову від одного з найбільших у світі ядерних арсеналів – виявилися порожніми. Замість того, щоби жорстко і недвозначно зупинити агресора, дипломати та політики обмежувалися заявами про «глибоку стурбованість» та закликами до «деескалації».

Зло перемагає тоді, коли добрі люди залишаються бездіяльними. Відчувши свою безкарність, кремлівська диктатура крок за кроком лише збільшувала агресію. Протягом часу, коли тривав так званий «мінський процес», українська сторона провела з росіянами понад 200 раундів переговорів – безплідних у своєму підсумку. А російська сторона використала ці роки припинення вогню лише для того, щоби підготувати великий напад і бути здатною, як вони сподівалися, за кілька днів чи тижнів покінчити з українською незалежністю, повернувши наш народ під своє ярмо.

Однак ці злі задуми та плани не здійснилися. Український народ постав проти російського агресора, сили оборони України зупинили наступ ворога. Об’єднавшись, українське суспільство засвідчило своє бажання зберегти і захистити свободу, незалежність, суверенітет своєї держави, захистити здобутки борців за волю України та передати вільну Батьківщину наступним поколінням.

Сьогодні ми підносимо подячні молитви до Бога за допомогу у захисті від сильного і підступного ворога. Ми просимо Господнього благословення для наших мужніх воїнів, для Сил оборони України, для державних і військових лідерів нашої країни, для всіх, хто сприяє захисту Батьківщини та наближає нашу перемогу над агресором.

Ми дякуємо всім нашим міжнародним партнерам, всім людям доброї волі за допомогу, підтримку, за військове спорядження, за опіку для українських біженців. А також ми хочемо нагадати тим, хто коливається у визначенні своєї позиції – нейтральність перед обличчям агресії зла насправді означає сприяння злу. Десять років російської війни проти України неспростовно це підтвердили.

Ми молимося за спокій душ тих, хто віддав своє життя за нашу свободу і за Україну – пам’ять і слава їхні є навіки! Ми просимо у Бога упокоєння душ всіх невинних жертв російської агресії.

Ми просимо у Всевишнього допомоги та захисту для наших військовополонених, для несправедливо ув’язнених російськими окупантами та для всіх, хто тимчасово перебуває під владою агресора. Нехай Господь захистить їх від злоби ворожої та якнайшвидше визволить.

Знову і знову ми засуджуємо агресивну ідеологію «русского міра», яка служить виправданням російським злочинам. Ця ідеологія та її пропагандисти, включаючи очільника російського патріархату Гундяєва, мають бути так само осуджені, як осуджені людством та історією злочинні ідеології нацизму і більшовизму.

В річницю початку війни та повномасштабного вторгнення ще раз закликаю покласти край духовній окупації України структурами «русского міра» і остаточно ухвалити закон, який у правовий спосіб встановить заборону російським центрам мати у своєму підпорядкуванні українські релігійні спільноти.

Дорогі брати і сестри!

Хоча тягар війни для всіх нас є важким, але ми не маємо права знесилюватися перед викликом агресії російської імперії зла. Вірю в перемогу України та справедливий мир для нашої Батьківщини. Вірю, що з Божою допомогою цей час перемоги і миру наближається. Шлях є важким, але разом ми здатні здолати його. І нехай Господь благословить наші спільні зусилля успіхом!

Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!

Епіфаній,
Митрополит Київський і всієї України,
Предстоятель Православної Церкви України

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: армія держава суверенітет наступ релігія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Представники ОПЗЖ за останні роки повним складом не голосували у ключових питаннях
«Играй, гармонь!» Що співають проросійські депутати у Верховній Раді на другому році війни Парламент
Вчора, 09:30
Росіяни відступили з позицій поблизу Кринок після штурму ЗСУ: аналіз ISW
Росіяни відступили з позицій поблизу Кринок після штурму ЗСУ: аналіз ISW
Вчора, 05:31
Розпочався зворотній відлік до знищення й дискредитації української системи громадських об’єднань
Закон «Про лобізм». Треба голосувати. Питання: за що? авторська стаття
13 лютого, 19:28
Презентація дослідження «Війна та освіта. Два роки повномасштабного вторгнення»
Чверть українських школярів хотіли б переїхати за кордон – дослідження
12 лютого, 13:58
Латвія намагається адаптувати учнів з України
Латвія може ввести заборону на дистанційне навчання українських дітей
2 лютого, 10:35
Інтенсивність наступальних дій під Куп’янськом знову відновилася
Під Куп’янськом росіяни відновили наступ, тривають інтенсивні бої
27 сiчня, 17:02
Плачков додав, що психологія людей складається таким чином, що якщо можна не платити – вони перестають це робити
До боржників за електроенергію буде індивідуальний підхід і вони зможуть реструктуризовати свої борги – ексміністр
27 сiчня, 15:06
2 лютого відзначатиметься Стрітення Господнє
Церковний календар на лютий: всі свята за новим стилем
26 сiчня, 07:00
«Бог нас не карає, Він ніколи не бажає і тим паче не створює страждань для людей, бо Він наш Творець і Він нас любить»
Чому Бог допускає страждання України?
24 сiчня, 21:50

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Ми засуджуємо агресивну ідеологію «русского міра». Закликаю покласти край духовній окупації України
Ми засуджуємо агресивну ідеологію «русского міра». Закликаю покласти край духовній окупації України
Десять років російської агресії: називаємо речі своїми іменами
Десять років російської агресії: називаємо речі своїми іменами
Любов сьогодні – надважлива
Любов сьогодні – надважлива
Чому важливо святкувати дні народження
Чому важливо святкувати дні народження
Стрітення – це про зустріч кожного з нас із Богом
Стрітення – це про зустріч кожного з нас із Богом
Чому Бог допускає страждання України?
Чому Бог допускає страждання України?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Правоохоронці затримали зрадницю, яку «завербував» власний син з «ДНР»
45K
СБУ викрила чиновника Міноборони, який купив і «переписав» на дружину квартири та елітні авто
19K
Повітряні сили повідомили, чи планує РФ обстріл 24 лютого
17K
Естонія неочікувано втратила чотири кілометри державної території
17K
Ілон Маск ошелешив несподіваним дописом у соцмережі
9835
У Києві повітряна тривога тривала майже дві години

Новини

Удар по Одесі, пожежа на металургійному комбінаті у РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 24 лютого
Сьогодні, 04:50
День народження лотереї. Що світ відзначає 24 лютого
Сьогодні, 00:20
Верховна Рада ухвалила в цілому закон про доброчесне лобіювання
Вчора, 16:37
Тимошенко представила свій пакет поправок до закону про мобілізацію
Вчора, 13:04
Удар по Дніпру та Одесі, пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 06:52

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua