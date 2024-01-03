Коли піст у 2024 році: нові дати, обмеження і правила

Православна церква України скасувала Петрів піст

Щороку в певні дні православні віряни притримуються постів, під час яких суворо обмежують себе в харчуванні для очищення душі й тіла. У 2024 році українці будуть поститися за новоюліанським календарем.

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Пости бувають одноденні або багатоденні. Під час них віряни відмовляються від їжі тваринного походження, ходять до храмів, присвячують вільний час молитві та уникають сварок. Крім того, у цей час Церква забороняє влаштовувати гучні веселощі.

Багатоденні пости у 2024 році

Великий піст 18 березня – 4 травня

Перед Виликоднем віряни притримуються Великого посту. Він є найдовшим і найсуворішим. Великий піст триває 48 днів, завжди починається в понеділок (за сім тижнів до Воскресіння Христового) і завершується в суботу.

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У перший його день слід зовсім відмовитися від їжі і пити одну лише воду. А у вівторок, середу, четвер і п'ятницю дозволяється вжити суху їжу (хліб, сіль, сирі овочі і фрукти). У суботу і неділю дозволяється невелика кількість гарячої їжі на олії.

На другий та шостий тиждень Великого посту віряни можуть їсти лише суху їжу в понеділок, середу та п'ятницю. В вівторок і четвер дозволяються теплі страви, але без олії, а вихідними вже з олією.

Найсуворішою є пристрасна седмиця – останній тиждень посту, протягом якого дозволяється лише суха їжа в усі дні, крім п'ятниці. До виносу плащаниці з храму від їжі взагалі відмовляються.

На великі церковні свята в період Великого посту, такі як Благовіщення Пресвятої Богородиці (25 березня) та Вербна неділя (неділя за тиждень до Великодня), можна їсти рибу. А в Лазареву суботу, яка передуєВербній неділі – додати до раціону рибну ікру.

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Який піст скасовується

Православна церква України скасувала Петрів піст 2024 року. У пресслужбі пояснили, що цей піст повинен починатися за тиждень після П'ятдесятниці, яка цьогоріч припадає на 23 червня, а свято Петра і Павла – вже 29 червня, тож потрібних умов для посту не існуватиме.

Успенський піст 1-14 серпня

Успенський піст встановлений на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Він є найкоротшим і триває лише два тижні, хоча все одно залишається суворим.

У понеділок, середу і п'ятницю можна дозволити собі суху їжу, у вівторок та четвер припустимо їсти гарячі страви без олії, а на вихідні – з олією.

На свято Преображення Господнього, 6 серпня, дозволяється вживати рибу.

Різдвяний піст 15 листопада – 24 грудня

Різдвяний піст – останній багатоденний піст року і другий за тривалістю. Він починаєтьмя 15 листопада і триває 40 днів. Різдвяний піст уже не такий суворий, як попередні.

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Від 15 листопада до Дня святого Миколая (6 грудня) по понеділках можна вживати гарячі страви без олії. А у вівторок, четвер та на вихідні дозволяється додати рибу. У середу та п'ятницю – лише суха їжа. Їсти можна також на свято Введення в храм Пресвятої Богородиці (21 листопада) і День святого Миколая (6 грудня) незалежно від того, який це день тижня.

У період 7-19 грудня по вівторках та четвергаз дозволені гарячі страви з олією, але от рибу краще не вживати.

20-24 грудня в понеділок, середу і п'ятницю можна їсти лише суху їжу, у вівторок та четвер – гарячу їжу без олії, а у вихідні – з олією.

У Святвечір, 24 грудня, треба утриматися від їжі до появи на небі першої зірки. Після цього вся сім'я сідає за святковий стіл із 12 пісних страв.

Одноденні пости 2024 року

5 січня – Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення);

2 лютого – Стрітення Господнє;

25 березня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;

8 травня та 26 вересня – Апостола Іоанна Богослова;

24 червня – Різдво Іоанна Предтечі;

29 червня – Святих апостолів Петра і Павла;

6 серпня – Преображення Господнє;

15 серпня – Успіння Богородиці;

8 вересня – Різдво Богородиці;

1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці;

21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;

6 грудня – Святителя Миколая.

Нагадаємо, що рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання. У ній визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар.