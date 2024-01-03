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Коли піст у 2024 році: нові дати, обмеження і правила

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Коли піст у 2024 році: нові дати, обмеження і правила
Під час посту віряни відмовляються від їжі тваринного походження
фото з відкритих джерел

Православна церква України скасувала Петрів піст

Щороку в певні дні православні віряни притримуються постів, під час яких суворо обмежують себе в харчуванні для очищення душі й тіла. У 2024 році українці будуть поститися за новоюліанським календарем.

Пости бувають одноденні або багатоденні. Під час них віряни відмовляються від їжі тваринного походження, ходять до храмів, присвячують вільний час молитві та уникають сварок. Крім того, у цей час Церква забороняє влаштовувати гучні веселощі.

Багатоденні пости у 2024 році

Великий піст 18 березня – 4 травня

Перед Виликоднем віряни притримуються Великого посту. Він є найдовшим і найсуворішим. Великий піст триває 48 днів, завжди починається в понеділок (за сім тижнів до Воскресіння Христового) і завершується в суботу.

У перший його день слід зовсім відмовитися від їжі і пити одну лише воду. А у вівторок, середу, четвер і п'ятницю дозволяється вжити суху їжу (хліб, сіль, сирі овочі і фрукти). У суботу і неділю дозволяється невелика кількість гарячої їжі на олії.

На другий та шостий тиждень Великого посту віряни можуть їсти лише суху їжу в понеділок, середу та п'ятницю. В вівторок і четвер дозволяються теплі страви, але без олії, а вихідними вже з олією.

Найсуворішою є пристрасна седмиця – останній тиждень посту, протягом якого дозволяється лише суха їжа в усі дні, крім п'ятниці. До виносу плащаниці з храму від їжі взагалі відмовляються.

На великі церковні свята в період Великого посту, такі як Благовіщення Пресвятої Богородиці (25 березня) та Вербна неділя (неділя за тиждень до Великодня), можна їсти рибу. А в Лазареву суботу, яка передуєВербній неділі – додати до раціону рибну ікру.

Який піст скасовується

Православна церква України скасувала Петрів піст 2024 року. У пресслужбі пояснили, що цей піст повинен починатися за тиждень після П'ятдесятниці, яка цьогоріч припадає на 23 червня, а свято Петра і Павла – вже 29 червня, тож потрібних умов для посту не існуватиме.

Успенський піст 1-14 серпня

Успенський піст встановлений на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Він є найкоротшим і триває лише два тижні, хоча все одно залишається суворим.

У понеділок, середу і п'ятницю можна дозволити собі суху їжу, у вівторок та четвер припустимо їсти гарячі страви без олії, а на вихідні – з олією.

На свято Преображення Господнього, 6 серпня, дозволяється вживати рибу.

Різдвяний піст 15 листопада – 24 грудня

Різдвяний піст – останній багатоденний піст року і другий за тривалістю. Він починаєтьмя 15 листопада і триває 40 днів. Різдвяний піст уже не такий суворий, як попередні.

Від 15 листопада до Дня святого Миколая (6 грудня) по понеділках можна вживати гарячі страви без олії. А у вівторок, четвер та на вихідні дозволяється додати рибу. У середу та п'ятницю – лише суха їжа. Їсти можна також на свято Введення в храм Пресвятої Богородиці (21 листопада) і День святого Миколая (6 грудня) незалежно від того, який це день тижня.

У період 7-19 грудня по вівторках та четвергаз дозволені гарячі страви з олією, але от рибу краще не вживати.

20-24 грудня в понеділок, середу і п'ятницю можна їсти лише суху їжу, у вівторок та четвер – гарячу їжу без олії, а у вихідні – з олією.

У Святвечір, 24 грудня, треба утриматися від їжі до появи на небі першої зірки. Після цього вся сім'я сідає за святковий стіл із 12 пісних страв.

Одноденні пости 2024 року

  • 5 січня – Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення);
  • 2 лютого – Стрітення Господнє;
  • 25 березня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;
  • 8 травня та 26 вересня – Апостола Іоанна Богослова;
  • 24 червня – Різдво Іоанна Предтечі;
  • 29 червня – Святих апостолів Петра і Павла;
  • 6 серпня – Преображення Господнє;
  • 15 серпня – Успіння Богородиці;
  • 8 вересня – Різдво Богородиці;
  • 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці;
  • 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
  • 6 грудня – Святителя Миколая.

Нагадаємо, що рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання. У ній визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар.

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Теги: релігія православна церква українці Українська православна церква

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