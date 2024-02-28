На Київщині дві парафії перейшли до ПЦУ

Жителі сіл Мирча та Загальці Бородянської громади проголосували за перехід до ПЦУ

Ще дві релігійні громади на Київщині проголосували за перехід із Московської церкви в Україні до ПЦУ. Про це повідомив громадський діяч Сергій Возний.

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У селі Мирча Бородянської територіальної громади відбулися збори релігійної громади храму Казанської ікони Божої Матері, на яких громада проголосувала за перехід до ПЦУ.

Того ж дня у селі Загальці Бородянської громади провели голосування про перехід громади Свято-Миколаївської парафії до ПЦУ.

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Нагадаємо, що нещодавно у селі Здвижівка Бучанської громади відбулися збори релігійної громади, де прийняли рішення про перехід Свято-Миколаївського храму до Православної церкви України. Це був останній храм Московського патріархату у цій громаді.

Перед цим, 30 січня, Церква Покрови Пресвятої Богородиці в селі Дерев’яна Обухівської громади на Київщині перейшла в управління місцевої релігійної громади ПЦУ.

До слова, в Україні дедалі більше релігійних громад переходять до ПЦУ. Станом на кінець грудня 2023 року, майже 600 релігійних установ перейшли до Православної церкви України після повномасштабного вторгнення.

Того ж дня у селі Загальці Бородянської громади провели голосування про перехід громади Свято-Миколаївської парафії до ПЦУ.

Як повідомлялося, у селі Полствин Черкаського району парафія одноголосно прийняла рішення про вихід зі складу Московського патріархату та приєдналася до Православної церкви України.