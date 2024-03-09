Шевченківський день. Що відзначаємо 9 березня

Сьогодні не варто виконувати будь-яку домашню роботу і працювати

9 березня відзначається День землевпорядника України, Національний шевченківський день, День генеалогії та Міжнародний день діджея. Віряни вшановують пам’ять вшановують пам'ять сорока Севастійських мучеників.

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День землевпорядника України

День землевпорядника України – професійне свято, що відзначають фахівці цієї галузі по всій країні, у другу суботу березня. У цей день вітання приймають люди, що працюють у сфері розподілу земельних ресурсів.

Хоча ця професія не відома для широкого загалу людей, та від того вона не стає менш важливою. Фахівці цієї галузі завжди користувалися повагою у нашій країні, адже вони мають справу з важливими ресурсами – земельними наділами. Саме земля є найціннішим скарбом кожної держави, найголовнішим засобом існування кожного її громадянина та невичерпним джерелом добробуту її суспільства.

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Національний шевченківський день

9 березня 2024 року виповнюється 210 років від дня народження українського письменника, класика української літератури Тараса Шевченка (Кобзаря).

Цього дня в Україні відзначається Національний шевченківський день, який заснував експрезидент України Віктор Ющенко. Про заснування шевченківського дня зазначено в указі від 16 травня «Про деякі заходи щодо підготовки до святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка», яке святкували в Україні у 2014 році.

«Шевченківські дні» відзначають 9 та 10 березня, у день народження та роковини смерті Тараса Шевченка, шануючи українського поета, прозаїка, етнографа, мислителя, живописця, гравера, громадського діяча, діяча українського національного руху і символа України. В усіх закладах освіти проводяться виставки, години спілкування, конкурси малюнків за творами Кобзаря, конкурси на найкращих читачів творів Шевченка, випуски онлайн-газет на тему свята й багато інших заходів на честь українського поета.

День генеалогії

День генеалогії або День родоводу, що відзначається у другу суботу березня, – це особлива подія, присвячена дослідженню нашого коріння та дізнанню більше про наших предків. Цей день пропонує унікальну можливість зануритися в минуле, відкриваючи для себе історії, боротьбу і перемоги тих, хто був до нас.

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Концепція Дня генеалогії народилася в Лімерику, Ірландія, у 2013 році, завдяки ініціативі Христової Церкви відзначити своє 200-річчя. Церква мала на меті допомогти своїм прихожанам і ширшій спільноті відстежити їхні родинні історії, надавши доступ до великої кількості сімейних записів і архівів.

Міжнародний день діджея

Щорічно 9 березня світ відзначає молоде й музичне професійне свято – Міжнародний день діджея, в межах якого також відбувається благодійна акція на допомогу дітям. Подію започаткувала міжнародна клубна індустрія у 2002 році. Суть акції: всі кошти, отримані 9 березня, переказуються у дитячі благодійні організації. Особливою популярністю свято користується у Великій Британії.

Яке сьогодні релігійне свято

9 березня в церковному календарі – День 40 мучеників Севастійських або День Сорока Святих. Узимку 320 року в Севастії (Вірменія) стояло 40 воїнів-християн з Риму. Сім років тому був підписаний закон про вільне віросповідання, але солдати неодноразово піддавалися з боку свого воєначальника примусу відректися від християнської віри.

У той холодний день воїнів роздягли, зв'язали і поставили на покрите льодом озеро. На березі побудували лазню, щоб тепле повітря спокушало їх. Ті, хто бажали припинити свої страждання і зігрітися, повинні були лише сказати сторожу, що відрікаються від Христа. Всю ніч чоловіки підтримували один одного і не давали впасти духом.

У досвітній час один нещасний не витримав і пішов до берега. Як тільки гаряче повітря торкнулося його шкіри, він замертво впав. В ту ж мить над іншими мучениками розлилося світло неземної краси. Це чудо потрясло сторожа. Він рішуче роздягнувся, ступив на лід і приєднався до мучеників.

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Воєначальник побачив, що солдати не зневірились і не здалися. Їм перебили коліна, спалили, а останки кинули в воду. Про те, що трапилося стало відомо через три дні. Образи страждальців постали перед єпископом Севастійским. Він знайшов і поховав з почестями їхні кістки.

У цей день моляться сорока Севастійским мученикам, щоб їх рідні чи близькі благополучно закінчили військову службу.

Що не можна робити цього дня

Не можна виконувати будь-яку домашню роботу і працювати.

Краще не заздрити іншим, лаятися і лихословити.

Не варто позичати великі суми грошей.

Народні прикмети

Яка цього дня погода, такою вона буде ще сорок днів.

Багато сорок і галок – скоро почнеться справжнє тепло.

Якщо заморозки протримаються 40 днів, то влітку буде тепло.

Пам’ятні події 9 березня

1009 – перше відоме згадування Литви в Кведлінбурзьких анналах.

1309 – Папа Римський Климент V з міркувань безпеки оселився в Авіньйоні (Арль, Священна Римська імперія), де резиденція пап збереглася до 1377.

1497 – Миколай Коперник у Болоньї здійснив перші астрономічні спостереження.

1796 – у Парижі Наполеон I Бонапарт одружився з Жозефіною Богарне, уродженою Таше де ла Пажері (розлучилися 1809 року).

1822 – американець Чарльз Ґрехем отримав патент на штучні зуби.

1918 – проголошена Білоруська Народна Республіка.

1930 – у Харківському оперному театрі розпочався судовий процес Спілки визволення України (СВУ).

1932 – в окупованій японськими військами Манчжурії створено маріонеткову державу Маньчжоу-Го.

1933 – прийнятий Конгресом США Надзвичайний банківський Акт сприяв виходу з Великої депресії.

1934 – у Києві засноване видавництво «Веселка».

1945 – американська авіація розпочала одне з найбільших бомбардувань Токіо.

1957 – президент США Двайт Ейзенгавер обнародував програмну заяву про надання американської військової та економічної допомоги країнам Близького Сходу у разі комуністичної загрози.

1959 – у Нью-Йорку на торговельному ярмарку уперше продемонстрували ляльку Барбі. Лише першого року продажі сягли 350 тисяч.

2001 – у Києві неподалік будівлі Адміністрації Президента сталася сутичка учасників акції «Україна без Кучми» з міліцейським загоном спецпризначення. Після цього акція УБК пішла на спад.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Афанасій, Валерій, Дмитро, Іван, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Тарас, Ян, Олександра, Наталя.