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Пройшли разом «Азовсталь» та полон: звільнені військові заручилися (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Пройшли разом «Азовсталь» та полон: звільнені військові заручилися (відео)
Вони разом пройшли бої за Маріуполь, витримали випробування полоном та довгу розлуку, але їхні серця ні на мить не припиняли битися в унісон.
фото: Сергій Волинський (Волина)/Facebook

Дівчині-морпіху, яка вчора повернулася з російського полону, зробив пропозицію її коханий-військовий

На початку 2024 року відбувся перший за довгий час обмін військовополоненими. Серед звільнених – єдина жінка з 36 окремої бригади морської піхоти Галина Федишин. 

Сергій Волинський «Волина», командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, опублікував на своїй Facebook-сторінці відео та фото заручин дівчини із її коханим.

Повідомляється, що військовий Микола Гриценяк теж був на «Азовсталі». Вони разом із Галиною пройшли бої за Маріуполь та потрапили до полону у травні 2022 року. Проте Миколу Гриценяка було звільнено з полону раніше.

«Сьогодні я став свідком не просто заручин, а справжнього тріумфу любові! Ця любов пережила випробування, що здатні зламати найсильніших, але не дозволила зламати Вас. Пара українських морпіхів показала, що справжні почуття не знають перешкод, навіть коли це - пекло на землі. Їхня любов - це всеосяжне світло, що перемогло темряву найтяжчих часів!», – підписав відео Сергій Волинський.

Пройшли разом «Азовсталь» та полон: звільнені військові заручилися (відео) фото 1
Пройшли разом «Азовсталь» та полон: звільнені військові заручилися (відео) фото 2
Пройшли разом «Азовсталь» та полон: звільнені військові заручилися (відео) фото 3

Нагадаємо, Дмитро Лубінець зробив заяву про те, коли буде наступний обмін військовополоненими.

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Теги: обмін відео Азовсталь жінка Facebook військові полон Маріуполь

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