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Зеленський пояснив, як збільшити кількість обмінів полоненими

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський пояснив, як збільшити кількість обмінів полоненими
Зеленський заявив, що жодної паузи в переговорах між Україною та Росією щодо обмінів полоненими не було
фото з відкритих джерел

Зеленський подякував українським військовим за те, що вони беруть окупантів у полон

Чим більше росіян Сили оборони братимуть в полон, тим більш результативні будуть перемовини щодо обмінів. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

Зокрема, Зеленський звернувся до українських військових та подякував їм за те, що вони беруть окупантів у полон.

«Я дякую кожному нашому воїну на передовій, хто бере окупантів у полон і поповнює наш обмінний фонд», – сказав президент.

Зокрема, глава України зазначив, що попри довгу паузу в обміні полоненими, жодної паузи в переговорах між Україною та Росією щодо обмінів не було.

«Ми використовуємо кожну можливість, пробуємо всі варіанти посередництва. На кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою, ми піднімаємо тему повернення наших полонених. І будемо й надалі працювати, щоб повернути усіх наших», – наголосив президент.

Нагадаємо, обмін, який відбувся 3 січня, найбільший за кількістю повернутих захисників.

Так, було звільнено 230 українців та українок. Це, зокрема:

  • 130 представників Збройних сил України. Серед них 14 з тероборони та 14 – з Військово-морських сил;
  • 55 нацгвардійців;
  • 38 прикордонників;
  • один поліцейський;
  • шість цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

У Координаційному штабі додали, що 182 повернутих українців мали офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Ще 48 оборонців вважалися зниклими безвісти. Більшість звільнених – чоловіки, їх 225. Ще п'ятеро – це жінки. До рядового та сержантського складу належать 213 звільнених українців, одинадцятеро – офіцери.

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Теги: війна Володимир Зеленський полон обмін полоненими військові

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