Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Боррель відреагував на масовані атаки РФ по Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Боррель відреагував на масовані атаки РФ по Україні
Верховний представник із зовнішньої політики та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель
фото з відкритих джерел

Росія розпочала новий рік з того, що випустила понад сотню ракет і безпілотників по Києву, Харкову та іншим містам

Верховний представник із зовнішньої політики та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відреагував на масовані атаки РФ по Україні, підкресливши, що РФ буде нести відповідальність за свої воєнні злочини. Про це він написав в соцмережі X.

Боррель зазначив, що Росія розпочала новий рік з того, що випустила понад сотню ракет і безпілотників по Києву, Харкову та іншим містам, націливши їх на мирне населення, зруйнувавши житлові квартали та життєзабезпечувальну інфраструктуру.

«Росія буде притягнута до відповідальності за свої військові злочин. Ми стоїмо з Україною», – заявив він.

Як повідомлялося, у Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попопередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з елекро- та водопостачанням. Також відомо про 17 постраждалих. 

2 січня зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ. На світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби.

Читайте також: Посол США Брінк після атаки РФ на Київ пояснила, як зупинити Путіна
Теги: населення злочин Україна військові посол росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Літак кружляв у небі близько 40 хвилин, після чого приземлився о пів на другу ночі
У РФ трапилася надзвичайна подія з літаком, який перевозив радіоактивний вантаж
11 грудня, 2023, 12:40
Україна пережила «жахливий» тиждень через рішення ЄС та США: аналіз CNN
Україна пережила «жахливий» тиждень через рішення ЄС та США: аналіз CNN
17 грудня, 2023, 19:20
У російському Мурманську загорілося атомне судно
У російському Мурманську загорілося атомне судно
25 грудня, 2023, 00:05
Навальний перебуває у ВК-3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу
Навальний знайшовся через 20 днів після зникнення
25 грудня, 2023, 15:43
У відео військові НАТО перевіряли документи у фінського Санта Клауса
Фіни розлютилися на НАТО через казус із Санта-Клаусом
20 грудня, 2023, 16:51
ЗСУ провели штурм ворожої позиції, де росіяни стратили українських захисників
ЗСУ знищили окупантів, які стратили полонених українських бійців
3 грудня, 2023, 11:38
Унаслідок ворожого удару у місті Куп'янськ загинули дві жінки
Ситуація в регіонах: ворог бив по приватних будинках на Харківщині та скинув вибухівку на Херсонщину
10 грудня, 2023, 09:47
Уночі росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області
Балістика у столиці, ударні дрони атакували Одещину: ситуація в регіонах
13 грудня, 2023, 11:15
США атакували об'єкти «Хезболли» в Іраці у відповідь на обстріл
США атакували об'єкти «Хезболли» в Іраці у відповідь на обстріл
26 грудня, 2023, 08:22

Події в Україні

Боррель відреагував на масовані атаки РФ по Україні
Боррель відреагував на масовані атаки РФ по Україні
Єрмак і Салліван обговорили посилення протиповітряної оборони України
Єрмак і Салліван обговорили посилення протиповітряної оборони України
Польські фермери погрожують відновити блокаду кордону з Україною
Польські фермери погрожують відновити блокаду кордону з Україною
Російська ракета влучила у школу в Харкові
Російська ракета влучила у школу в Харкові
На Буковині згорів будинок, у якому живе митрополит Московської церкви (фото)
На Буковині згорів будинок, у якому живе митрополит Московської церкви (фото)
У Севастополі пролунали вибухи, у небі – стовпи диму
У Севастополі пролунали вибухи, у небі – стовпи диму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Посол США Брінк після атаки РФ на Київ пояснила, як зупинити Путіна
59K
Чи закінчиться війна в Україні у 2024 році? Німці висловили свою думку
47K
Як росіяни брали Україну 106 років тому. Чи вчить нас чогось історія?
19K
Життя українців у Естонії: влада зробила неочікуваний висновок
16K
Масована ракетна атака на Київ: Кличко повідомив про влучання
15K
Повітряна тривога тривала чотири години: 16 бомбардувальників Ту-95 атакували ракетами

Новини

3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:20
Повітряна тривога тривала чотири години: 16 бомбардувальників Ту-95 атакували ракетами
Вчора, 09:50
За добу відбулося понад 60 боїв: на двох напрямках найгарячіше
Вчора, 06:59
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 2 січня
Вчора, 05:12
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
За добу ЗСУ знищили 20 баз окупантів – Генштаб
1 сiчня, 07:28

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua