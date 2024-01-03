Росія розпочала новий рік з того, що випустила понад сотню ракет і безпілотників по Києву, Харкову та іншим містам

Верховний представник із зовнішньої політики та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відреагував на масовані атаки РФ по Україні, підкресливши, що РФ буде нести відповідальність за свої воєнні злочини. Про це він написав в соцмережі X.

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Боррель зазначив, що Росія розпочала новий рік з того, що випустила понад сотню ракет і безпілотників по Києву, Харкову та іншим містам, націливши їх на мирне населення, зруйнувавши житлові квартали та життєзабезпечувальну інфраструктуру.

«Росія буде притягнута до відповідальності за свої військові злочин. Ми стоїмо з Україною», – заявив він.

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Як повідомлялося, у Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попопередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з елекро- та водопостачанням. Також відомо про 17 постраждалих.

2 січня зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ. На світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби.