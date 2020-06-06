У Чернівцях випускник записав реп-композицію для підготовки до ЗНО (відео)



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Ігор Гавреш вмістив основні правила і задачі у трихвилинному ролику

РепМатематика в YouTube назбирала понад 43 тисяч переглядів

Випускник Чернівецького ліцею записав композицію для підготовки до ЗНО із математики. У майже трихвилинному реп-ролику Ігор Гавреш вмістив основні правила і задачі.

Автор переконаний, такий математичний реп може стати у нагоді випускникам і допомогти їм опанувати цю непросту науку.

За два дні РепМатематика – підготовка до ЗНО в YouTube назбирала понад 43 тисяч переглядів.

До слова, це вже не перша відео-робота хлопця. Раніше він записав кліп про наголоси в українській мові. Глядачі-випускники жартують: до повного комплекту не вистачає ще відео – з англійської мови.

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