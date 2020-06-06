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    Суспільство

    У Чернівцях випускник записав реп-композицію для підготовки до ЗНО (відео)

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    <span>Ігор Гавреш вмістив основні правила і задачі у&nbsp;</span>трихвилинному ролику - У Чернівцях випускник записав реп-композицію для підготовки до ЗНО (відео)
    Ігор Гавреш вмістив основні правила і задачі у трихвилинному ролику

    РепМатематика в YouTube назбирала понад 43 тисяч переглядів

    Випускник Чернівецького ліцею записав композицію для підготовки до ЗНО із математики. У майже трихвилинному реп-ролику Ігор Гавреш вмістив основні правила і задачі.

    Автор переконаний, такий математичний реп може стати у нагоді випускникам і допомогти їм опанувати цю непросту науку.

    За два дні РепМатематика – підготовка до ЗНО в YouTube назбирала понад 43 тисяч переглядів.

    До слова, це вже не перша відео-робота хлопця. Раніше він записав кліп про наголоси в українській мові. Глядачі-випускники жартують: до повного комплекту не вистачає ще відео – з англійської мови.

    Нагадаємо, 9 травня, фронтові і післявоєнні пісні виконали музиканти муніципального оркестру ім. Саліка для співробітників Одеської міської інфекційної лікарні, які знаходяться на передовій боротьби з Covid-19. Глядачів та виконавців розділив шлагбаум і прохідна режимного об’єкту.

    Як повідомлялося, у суботу, 23 травня 2020 року, оркестр Військової академії Одеси грав під вікнами 99-річного ветерана-морпіха. Такий подарунок організували на честь Дня морської піхоти.

    ЗНО-2020 музика Чернівці YouTube
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