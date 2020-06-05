Київ і ще сім областей поки не можуть відкривати ресторани, - Ляшко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Ляшко: за індикаторами сьогодні не проходять по захворюваності Київ, Волинь, Житомирщина, Львівщина, Рівненщина та Чернівці. За тестуванням не проходять Донецьк і Луганськ

За словами головного санлікаря, в цих областях комісії з питань техногенно-екологічної ситуації та надзвичайних ситуацій мають заборонити відкриття ресторанів

Київ і ще сім областей не можуть переходити до наступного етапу пом'якшення карантинних заходів, зокрема, до відкриття ресторанів для відвідування всередині через невідповідність за показниками пом'якшення карантину.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Сьогодні 5 червня. Сьогодні постановою Кабінету міністрів дозволяється відкривати заклади громадського харчування з відвідуванням клієнтів усередині приміщень. Водночас, за індикаторами у нас сьогодні не проходять по захворюваності Київ, Волинська область, Житомирська область, Львівська область, Рівненська область та Чернівці. За тестуванням не проходять Донецьк і Луганськ», - сказав він.

За словами Ляшка, в цих областях комісії з питань техногенно-екологічної ситуації та надзвичайних ситуацій мають заборонити відкриття ресторанів.

Нагадаємо, в Україні відсьогодні, 5 червня, послаблюються карантинні обмеження.

Крім того, уряд також запускає авіасполучення: з 5 червня – внутрішнє, з 15 червня – міжнародне.

Нагадаємо, 4 травня в Україні зафіксовано 25 411 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (588 випадків за добу - антирекорд за весь час пандемії), з них 747 — летальні.

Коронавірус в Україні

Всього 25964

Хворіють 13830

Одужали 11372

Померли 762

Копіювати код для вставки

Як повідомлялось, станом на ранок п'ятниці, 5 червня, у світі 6 639 092 осіб інфіковано Covid-19. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 391 249 осіб. У свою чергу, одужали 2 853 460 людей.

Читайте також: