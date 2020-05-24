На День морської піхоти в Одесі під вікнами ветерана грав військовий оркестр (фото)



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Про своїх морпіхи не забувають ні на полі бою, ні тоді, коли хтось іде у відставку

У суботу, 23 травня 2020 року, оркестр Військової академії Одеси грав під вікнами 99-річного ветерана-морпіхи. Такий подарунок організували на честь Дня морської піхоти.

Про це повідомляє одеський портал Українська Служба Інформації.

Виступ відбувся під вікнами будинку 99-річного полковника у відставці Івана Кулібаби. Він вийшов на балкон в парадному мундирі. Ветерана привітали під живу музику.

За словами морпіхів, про своїх вони не забувають ні на полі бою, ні тоді, коли хтось іде у відставку.

Кулібаба був учасником Керчинский-Феодосійської десантної операції під час Другої світової.

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