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    У Чорнобилі помітили рідкісних птахів (фото)

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    У Чорнобилі помітили рідкісних&nbsp;орланів-білохвостів - У Чорнобилі помітили рідкісних птахів (фото)
    У Чорнобилі помітили рідкісних орланів-білохвостів
    Фото: Сергій Домашевський

    Протягом двох днів у Чорнобильському заповіднику нарахували 11 орланів-білохвостів

    У Чорнобильському заповіднику виявили незвичайних птахів – орланів-білохвостів. Буквально за два дні на території нарахували 11 орланів. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

    Під час зимового моніторингу чисельності птахів протягом 28 і 29 грудня, співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника виявили пару орланів-білохвостів. Це були самка і самець. Загалом за два дні моніторингу, було нараховано близько 11 птахів рідкісного виду – орланів-білохвостів.

    Примітно те, що низький показник чисельності такого виду птахів свідчить про те, що багато диких птахів відлітає на зиму в теплі краї.

    Цілком можливо, що орланів-білохвостів набагато більше в Чорнобильському заповіднику. Але територія дуже велика і відразу її охопити співробітникам ЧРЕБЗ не вдається.

    Орлан-білохвіст – найбільший птах, який може зустрітися в Чорнобильському заповіднику. Свої гнізда птах в'є в старих ділянках лісу біля великих водойм.

    Як повідомлялося, у зоні ЧАЕС припинено рибний промисел, який покривали єгері і поліція.

    Теги: ЧАЕС Чорнобильська зона птахи
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    У Чорнобилі помітили рідкісних птахів (фото)