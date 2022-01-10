У Чорнобилі помітили рідкісних птахів (фото)

Протягом двох днів у Чорнобильському заповіднику нарахували 11 орланів-білохвостів

У Чорнобильському заповіднику виявили незвичайних птахів – орланів-білохвостів. Буквально за два дні на території нарахували 11 орланів. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Під час зимового моніторингу чисельності птахів протягом 28 і 29 грудня, співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника виявили пару орланів-білохвостів. Це були самка і самець. Загалом за два дні моніторингу, було нараховано близько 11 птахів рідкісного виду – орланів-білохвостів.

Примітно те, що низький показник чисельності такого виду птахів свідчить про те, що багато диких птахів відлітає на зиму в теплі краї.

Цілком можливо, що орланів-білохвостів набагато більше в Чорнобильському заповіднику. Але територія дуже велика і відразу її охопити співробітникам ЧРЕБЗ не вдається.

Орлан-білохвіст – найбільший птах, який може зустрітися в Чорнобильському заповіднику. Свої гнізда птах в'є в старих ділянках лісу біля великих водойм.

Як повідомлялося, у зоні ЧАЕС припинено рибний промисел, який покривали єгері і поліція.