Пенсії «чорнобильцям»: як зміниться розмір виплат у 2022 році

Пенсії за інвалідностю ліквідаторам аварії на ЧАЕС розраховують за особливою формулою

З 1 березня пенсії чорнобильцям з інвалідністю мають бути проіндексовані

З 1 січня 2022 року в Україні набуде чинності закон про підвищення пенсій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Буде переглянуто як виплати по інвалідності, так і пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Про це повідомляє портал «На пенсії».

Мінімальні пенсії за інвалідністю внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи встановлено на рівні:

для І групи інвалідності – 6 тис. грн;

для ІІ групи інвалідності – 4,8 тис. грн;

для ІІІ групи інвалідності – 3,7 тис. грн;

для дітей з інвалідністю – 3,7 тис. грн.

Пенсії за інвалідностю ліквідаторам аварії на ЧАЕС, а також пенсії у зв'язку із втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи розраховують за особливою формулою – замість суми зарплати (доходу) можуть використати п'ятикратний розмір мінімальної зарплати в Україні.

Крім того, встановлено мінімальний розмір пенсійних виплат чорнобильцям з інвалідністю І групи – вони не можуть бути нижчими за середню зарплату в Україні (для ІІ групи інвалідності мінімальна виплата встановлена на рівні 80% середньої зарплати, для ІІІ групи – 60%).

З 1 березня пенсії чорнобильцям з інвалідністю мають бути проіндексовані. Коефіцієнт перерахунку становитиме щонайменше 10%.

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року заплановано підвищення пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ці пенсії обчислюватимуться, виходячи з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня відповідного року.

Також у березні 2022 року в Україні буде проведено чергову індексацію пенсійних виплат, на що у схваленому Верховною Радою законі про держбюджет на 2022 рік передбачено 200,6 млрд гривень.

Читайте також: