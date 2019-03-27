Ніхто з російських спостерігачів офіційно кордон України не перетинав, - голова ДПСУ



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Голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал Фото: dpsu.gov.ua

Петро Цигикал також зауважив, що зменшилась кількість росіян, які їдуть в Україну

Ніхто з російських спостерігачів офіційно український кордон не перетинав. Про це в ефірі ток-шоу «Ехо України» на телеканалі «Прямий» повідомив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал.

«Не було такого прецеденту, щоб приїжджали російські спостерігачі. Ніхто з російських спостерігачів офіційно український кордон не перетинав», - сказав він.

Очільник прикордонного відомства також відмітив, що Україна отримала заявки приблизно від 2000 спостерігачів з інших країн і в цьому питанні Держприкордонслужба співпрацює з ЦВК, СБУ, Нацполіцією.

«Іноземні спостерігачі акредитовані, відповідно, списки ЦВК нам надала. Ми попередньо їх перевіряємо, і вони вже прибувають в Україну», - сказав Петро Цигикал.

Голова ДПСУ відмітив про випадки коли під виглядом представників ОБСЄ, або представників інших іноземних ЗМІ їдуть громадяни Росії, які хочуть висвітлювати події в Україні, в таких випадках прикордонники їх повертають.

Цигикал нагадав, що Державна прикордонна служба з 2014 року практично працює в посиленому режимі.

«Але на сьогодні є такі особливості, при яких ми збільшили кількість прикордонних нарядів, застосовуємо резерви Служби. Сьогодні кожну добу заступає на службу біля 7 тисяч особового складу, це враховуючи 157 пунктів пропуску, які зараз працюють, і 1300 - це резерви, якими ми посилюємо роботу», - відкреслив він.

Керівник відомства додав, що «практично збільшилася кількість тих людей, які хочуть перетнути державний кордон з якимись порушеннями чи, наприклад, ті люди, які, можливо, причетні до незаконних збройних формувань, люди, які можуть провозити незаконні речі».

Цигикал наголосив, що прикордонне відомство виокремлює громадян, які незаконно відвідували окупований Росією Крим.

«Державна прикордонна служба – це правоохоронний орган спеціального призначення, це дуже великий колектив оперативного блоку, це інформаційний блок, це аналітики, кримінальні аналітики, це розвідка, контррозвідка, це підрозділи боротьби з тероризмом, морська охорона, авіація», - підкреслив він.

Цигикал зауважив, що зменшилась кількість росіян, які їдуть в Україну.

«Якщо брати кількість непропусків громадян РФ, то ми бачимо, що це десь близько 2,2 тисячі осіб. Це більше ніж в минулому році на 25 %. Якщо ще до 2014 року їхало, наприклад, кожен рік за добу біля 5,5-6 тисяч людей, то сьогодні це 1-1,2 тисячі росіян, які перетинають державний кордон. Тобто кількість непропусків збільшена, а кількість людей зменшилася», - зазначив голова ДПСУ.

Зазначимо, що Центральна виборча комісія на виборах 2019 відмовила у реєстрації 24 офіційним спостерігачам від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які мають громадянство РФ.

Центральна виборча комісія на засіданні у понеділок, 25 березня, заявила про завершення реєстрації офіційних спостерігачів на виборах президента 2019. «Всього зареєстровано 2 тис. 344 офіційних спостерігачів від 19 міжнародних організацій та 17 іноземних держав», - зазначили в ЦВК.

Раніше повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.